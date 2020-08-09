Honda, do Botafogo, vai sortear R$ 500 por dia a uma pessoa com o objetivo de educação

Crédito: Vitor Silva/ Botafogo

Ativo fora dos campos, Keisuke Honda realizará a primeira ação de caridade visando educação em solo brasileiro. Neste domingo, o japonês anunciou, por meio de seu Instagram, que vai sortear R$ 500 por dia até o final do ano para uma pessoa.

Para ganhar, os interessados devem enviar mensagens ao japonês na rede social escrevendo o que fariam com a quantia. O japonês deixa claro que o dinheiro é colocado para três fatores primordiais: educação, crescimento e solidariedade.

Recentemente, o meio-campista do Botafogo abriu uma escola online no Japão para crianças e adolescentes entre 12 e 18 anos com a mensalidade e 1 dólar (R$ 5,40, na cotação atual) por mês. Ele também possui ações sociais voltadas para educação no Camboja.CONFIRA O TEXTO DE KEISUKE HONDA:

"Feliz Dia dos Pais!

Tenho refletido muito durante essa pandemia, e é durante os momentos mais difíceis que precisamos ajudar uns aos outros.

Venho aqui mais do que como um atleta, venho como ser humano com o objetivo de dar oportunidades aos que buscam e não tem condições.

A partir de hoje, estarei doando R$500 diariamente para um de meus seguidores brasileiros, até o fim desse ano, cada dia um vencedor diferente. Não importa a cor da sua pele, sexo, nacionalidade, time que torce. Somos todos iguais e estou aqui para criar oportunidades a todos, dar esperança e abrir portas.

Para participar, você deve me mandar um direct message no Instagram dizendo o que você faria com esse dinheiro. Vou selecionar as melhores ideias. Infelizmente, não poderei ajudar todos vocês, mas entendam a importância desses três conceitos: educação, crescimento e solidariedade.