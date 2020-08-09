Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Honda, do Botafogo, vai sortear R$ 500 por dia a uma pessoa com o objetivo de educação
futebol

Honda, do Botafogo, vai sortear R$ 500 por dia a uma pessoa com o objetivo de educação

Por meio de rede social, meio-campista afirma que vai sortear quantia diária até o final do ano para uma pessoa que lhe convencer sobre o que fazer com o dinheiro...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 ago 2020 às 15:58

Publicado em 09 de Agosto de 2020 às 15:58

Crédito: Vitor Silva/ Botafogo
Ativo fora dos campos, Keisuke Honda realizará a primeira ação de caridade visando educação em solo brasileiro. Neste domingo, o japonês anunciou, por meio de seu Instagram, que vai sortear R$ 500 por dia até o final do ano para uma pessoa.
Para ganhar, os interessados devem enviar mensagens ao japonês na rede social escrevendo o que fariam com a quantia. O japonês deixa claro que o dinheiro é colocado para três fatores primordiais: educação, crescimento e solidariedade.
Recentemente, o meio-campista do Botafogo abriu uma escola online no Japão para crianças e adolescentes entre 12 e 18 anos com a mensalidade e 1 dólar (R$ 5,40, na cotação atual) por mês. Ele também possui ações sociais voltadas para educação no Camboja.CONFIRA O TEXTO DE KEISUKE HONDA:
"Feliz Dia dos Pais!
Tenho refletido muito durante essa pandemia, e é durante os momentos mais difíceis que precisamos ajudar uns aos outros.
Venho aqui mais do que como um atleta, venho como ser humano com o objetivo de dar oportunidades aos que buscam e não tem condições.
A partir de hoje, estarei doando R$500 diariamente para um de meus seguidores brasileiros, até o fim desse ano, cada dia um vencedor diferente. Não importa a cor da sua pele, sexo, nacionalidade, time que torce. Somos todos iguais e estou aqui para criar oportunidades a todos, dar esperança e abrir portas.
Para participar, você deve me mandar um direct message no Instagram dizendo o que você faria com esse dinheiro. Vou selecionar as melhores ideias. Infelizmente, não poderei ajudar todos vocês, mas entendam a importância desses três conceitos: educação, crescimento e solidariedade.
Fique seguro e espero que você use esse dinheiro com sabedoria."

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Penha o nome da devoção
Info: Penha o nome da devoção
Imagem de destaque
Justiça do Trabalho decide que motorista de aplicativo tem direitos pela CLT
Imagem de destaque
Artemis 2: a contagem regressiva para retorno de astronautas à Terra após viagem mais distante já feita por humanos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados