futebol

Homem gol! Thiago Galhardo assume papel de artilheiro do Inter

Desde a lesão de Paolo Guerrero, o meia-atacante marcou gols nos quatro jogos do Colorado...

Publicado em 04 de Setembro de 2020 às 17:55

Crédito: Ricardo Duarte/Internacional
Após a lesão de Paolo Guerrero, que só volta aos gramados em 2021, o torcedor do Internacional se questionou quem poderia ser o homem gol da equipe no restante do ano.Por outro lado, o técnico Eduardo Coudet não teve dúvidas e optou por Thiago Galhardo, que foi avançado para a posição e tinha a obrigação de corresponder.
Desde a lesão de Guerrero, o Internacional voltou a campo mais quatro vezes (Atlético-GO, Atlético-MG, Botafogo e Palmeiras). Galhardo mostrou o seu valor e marcou gol em todos os jogos.
Na última quarta-feira, o meia-atacante começou no banco de reservas diante do Palmeiras, porém não passou em branco. Através da cobrança de pênalti, ele balançou a rede do Verdão e manteve o 100%.
Artilheiro 2020
Vale lembrar que, além da excelente fase que atravessa, Thiago Galhardo é o artilheiro do Inter na temporada com 10 gols ao lado de Guerrero.

