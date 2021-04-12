futebol

Holan testa mudanças no Santos para decisão contra o San Lorenzo

Treinador testou Madson na lateral direita, Pará na lateral esquerda e Felipe Jonatan no meio-campo no treinamento da manhã desta segunda-feira, no CT Rei Pelé...

Publicado em 12 de Abril de 2021 às 13:42

Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O técnico Ariel Holan fez um novo teste no treino na manhã desta segunda-feira (12). Visando a decisão contra o San Lorenzo por um vaga na fase de grupos da Copa Libertadores, Holan testou Pará na lateral-esquerda, Felipe Jonatan pelo meio e Madson na lateral-direita.
> Confira a classificação atualizada do Campeonato PaulistaEm relação ao time do primeiro jogo, Madson entraria na vaga de Vinícius Balieiro. Se o técnico confirmar a escalão do treino, o Santos entrará em campo com João Paulo, Madson, Kaiky Fernandes, Luan Peres e Pará; Alison, Felipe Jonatan e Gabriel Pirani. Marinho, Marcos Leonardo e Lucas Braga.
O Santos viaja ainda nesta segunda-feira para Brasília, o duelo de volta está marcado para às 21:30 horas, no Estádio Mané Garrincha. Na Argentina, o Santos venceu o San Lorenzo por 3 a 1 e tem vantagem do gol fora de casa. O Peixe pode perder por um gol de diferença, ou 2 a 0.Se classificar, vai para o Grupo C da Copa Libertadores e enfrentará Boca Juniors (ARG), rival da semifinal da última edição, Barcelona de Guayaquil (EQU), que eliminou o Peixe em 2017, e The Strongest (BOL). Caso o Santos seja eliminado pelo San Lorenzo, vai para o Grupo A da Sul-Americana e enfrentará Rosário Central, time do ex-meia santista Vecchio, Huachipato, ex-time de Soteldo, e 12 de Octubre.

