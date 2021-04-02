Holan: “Somos uma família aqui dentro e temos de estar juntos”

Crédito: Ivan Storti / Santos FC

O Santos terminou a temporada passada com Cuca como técnico. O treinador, que levou o Peixe para a final da Copa Libertadores mesmo com todos os problemas extra-campo, blindou o elenco e era visto como um paizão pelos jogadores.

> Confira a classificação atualizada do Campeonato PaulistaMarinho, grande destaque do clube até então, chegou a dizer que Cuca era o “presidente” do Santos, que ele chegou e “arrumou a casa”. Antes do término da temporada, o técnico avisou que não permaneceria na Vila Belmiro, que foi buscar em Ariel Holan, que estava no futebol chileno, como solução.

O técnico argentino é um estudioso do futebol. Gosta de usar a tecnologia no seu trabalho, busca estatísticas, trabalha muito a parte técnica. E o lado conciliador, que era uma marca de Cuca, também está em Holan.Com pouco mais de um mês de Brasil, Ariel Holan vem sendo constantemente elogiado pelos atletas em entrevistas individuais. Em entrevista para as mídias oficiais do Peixe, o treinador comentou sobre a boa relação que vem tendo com os jogadores até aqui.