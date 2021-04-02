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futebol

Holan: “Somos uma família aqui dentro e temos de estar juntos”

Técnico argentino ganha a confiança do elenco do Santos com muita simpatia e trabalho...

Publicado em 02 de Abril de 2021 às 12:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 abr 2021 às 12:00
Crédito: Ivan Storti / Santos FC
O Santos terminou a temporada passada com Cuca como técnico. O treinador, que levou o Peixe para a final da Copa Libertadores mesmo com todos os problemas extra-campo, blindou o elenco e era visto como um paizão pelos jogadores.
> Confira a classificação atualizada do Campeonato PaulistaMarinho, grande destaque do clube até então, chegou a dizer que Cuca era o “presidente” do Santos, que ele chegou e “arrumou a casa”. Antes do término da temporada, o técnico avisou que não permaneceria na Vila Belmiro, que foi buscar em Ariel Holan, que estava no futebol chileno, como solução.
O técnico argentino é um estudioso do futebol. Gosta de usar a tecnologia no seu trabalho, busca estatísticas, trabalha muito a parte técnica. E o lado conciliador, que era uma marca de Cuca, também está em Holan.Com pouco mais de um mês de Brasil, Ariel Holan vem sendo constantemente elogiado pelos atletas em entrevistas individuais. Em entrevista para as mídias oficiais do Peixe, o treinador comentou sobre a boa relação que vem tendo com os jogadores até aqui.
“Também é muito importante ter uma boa relação com os atletas. O Soteldo pediu para nós após o jogo contra o Deportivo Lara para permanecer alguns dias com seus familiares, então demos essa liberação de quatro dias, mas lamentavelmente ele teve esse problema com o voo. Também fizemos isso com o Jean Mota, que foi papai hoje (ontem) e está no hospital curtindo seu filho. Somos uma família aqui dentro e temos que estar todos juntos. Temos que pensar também nas pessoas, pois os atletas são humanos. Porém, todos nós temos que saber separar as coisas, então no campo de jogo eu sou bem exigente e preciso tirar o melhor de todos eles”, disse o treinador.

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