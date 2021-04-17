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futebol

Holan reconhece erros do Santos diante da Ponte Preta

Peixe perdeu por 3 a 0 para a equipe de Campinas na noite dessa sexta-feira, pelo Campeonato Paulista. Todos os gols foram no primeiro tempo do jogo...

Publicado em 16 de Abril de 2021 às 23:37

LanceNet

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Publicado em 

16 abr 2021 às 23:37
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O técnico do Santos, Ariel Holan, reconheceu os erros do time na derrota por 3 a 0 diante da Ponte Preta na noite desta sexta-feira, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. O treinador afirmou que o Peixe não soube controlar a bola no campo ofensivo e nem se posicionou para impedir os contra-ataques da equipe do interior.- Nós podíamos defender melhor os contra-ataques no primeiro tempo e praticamente aí se definiu o jogo. Tivemos erros na administração da bola no campo rival no primeiros tempo. Esses erros provocaram os contra-ataques e não estivemos próximos para impedir o início dos contra-ataques. Quando as bolas são lançadas nas costas fica muito difícil defender. Cometemos erros na posição e na administração dos contra-ataques - afirmou o técnico.Devido à maratona de jogos, o Santos entrou na partida desta sexta com apenas dois titulares, os zagueiros Kaiky Fernandes e Luan Peres. O técnico acredita que os erros tem ligação direta com as mudanças na equipe.- Faltou trabalho, tempo para fazer ajustes para que não sobre tantos espaços entre linhas e que as ações sejam coordenadas quando estamos pressionando e quando perdemos a bola. Isso é trabalho e rapidamente temos de tratar de corrigir. Não é fácil fazer tantas mudanças e termos uma equipe com coordenação - analisou.

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