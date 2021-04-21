Holan explica dificuldade para jogar e reconhece que o Santos precisa melhorar

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

O técnico Ariel Holan reconheceu que o Santos não conseguiu jogar na partida desta terça-feira, diante do Barcelona-EQU, na estreia na fase de grupos da Copa Libertadores. O Peixe não conseguiu criar uma jogada de perigo e o goleiro Burrio não trabalhou.

"O Barcelona se defendia bem e colocava muita gente na pressão na saída de bola e dificultava para dar fluidez ao jogo. Nós queremos jogar com a bola no chão, ser mais verticais e hoje foi muito difícil fazer esse jogo", afirmou o treinador, em entrevista coletiva após o jogo.O treinador citou o calendário apertado da temporada (o Santos jogou quatro vezes em oito dias), mas admitiu que precisa encontrar uma fórmula para melhorar o desempenho da equipe para conseguir a classificação para as oitavas de final da Copa Libertadores.

"Jogamos muitos jogos, são poucos treinos para dar mais segurança e eficácia para o time. São as regras do jogo e temos de tratar de melhorar. Temos cinco jogos mais na fase de grupos e temos de melhorar muito para passar de fase", analisou o treinador.