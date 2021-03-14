Holan explica ausência de Arthur Gomes nos jogos do Santos

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

O técnico Ariel Holan ainda não descartou totalmente o atacante Arthur Gomes no Santos. Apesar de não ter sido relacionado para os últimos jogos, o atacante está sendo observado e pode voltar a ter oportunidades no futuro.

> Confira a classificação atualizada do Campeonato Paulista- Nós estamos treinando com muitos jogadores Alguns jogadores atuaram hoje (sábado), outros ficaram no banco e outros jogaram ontem (sexta) por cerca de uma hora. Eu estava observando toda a atividade e o Arthur estava entre eles. À medida que eles vão demonstrando mais rendimento vamos alternando, não só por isso, mas pela quantidade de jogo que teremos - afirmou o treinador.