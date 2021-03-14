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futebol

Holan explica ausência de Arthur Gomes nos jogos do Santos

Atacante está na mira de times da Série B e tem contrato com o Peixe até o final do ano...

Publicado em 14 de Março de 2021 às 16:25

LanceNet

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Publicado em 

14 mar 2021 às 16:25
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O técnico Ariel Holan ainda não descartou totalmente o atacante Arthur Gomes no Santos. Apesar de não ter sido relacionado para os últimos jogos, o atacante está sendo observado e pode voltar a ter oportunidades no futuro.
> Confira a classificação atualizada do Campeonato Paulista- Nós estamos treinando com muitos jogadores Alguns jogadores atuaram hoje (sábado), outros ficaram no banco e outros jogaram ontem (sexta) por cerca de uma hora. Eu estava observando toda a atividade e o Arthur estava entre eles. À medida que eles vão demonstrando mais rendimento vamos alternando, não só por isso, mas pela quantidade de jogo que teremos - afirmou o treinador.
Na sexta-feira, o técnico Ariel Holan comandou uma atividade no CT Rei Pelé com jogadores que não são titulares, atletas da equipe sub-23 e atletas que voltaram de empréstimo, como Cléber Reis, Rodrigão, Lucas Venuto e Felippe Cardoso. Arthur Gomes participou do treinamento.A situação de Arthur Gomes é complicada no Santos. Além de perder espaço no time, o jogador tem contrato apenas até o final do ano. O Peixe já foi procurado por clubes da Série B para um empréstimo do jogador, mas o clube teria de renovar o vínculo antes de liberá-lo. Caso contrário, ao final do empréstimo ele estaria livre para acertar com qualquer equipe.

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