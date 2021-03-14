Holan espera contar com Kaio Jorge e descarta Marinho contra o Lara

O técnico Ariel Holan espera contar com o atacante Kaio Jorge na partida da próxima terça-feira, contra o Deportivo Lara, na Venezuela, pelo confronto de volta da segunda fase da Copa Libertadores. No jogo de ida, terça passada, na Vila Belmiro, o Peixe venceu por 2 a 1 e joga por um empate para conseguir a classificação para a terceira fase.
Kaio Jorge chegou a ser relacionado para o confronto deste sábado, contra o Ituano, mas sentiu dores na coxa e foi poupado do confronto. Ele deve ser reavaliado ainda neste domingo, antes do embarque para a Venezuela. Já o atacante Marinho está um pouco mais distante.
- Kaio Jorge tem muitas possibilidades de jogar. Marinho está recuperando, queremos que ele volte 100% para pode voltar aos jogos. Acredito que vamos precisar de uns dias mais - afirmou o técnico Ariel Holan.Depois da vitória sobre o Ituano, o Santos se reapresenta neste domingo e embarca para a Venezuela. O confronto contra o Deportivo Lara será na terça-feira, às 19h15min, em Caracas.