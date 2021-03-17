Holan cita superação do time e revela problema generalizado no elenco

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O Santos sofreu para passar pelo Deportivo Lara na segunda fase da Copa Libertadores da América. O Peixe dominou a maior parte da partida, controlando a posse de bola, mas para o técnico Ariel Holan, faltou profundidade para sua equipe.Em coletiva após o jogo, o treinador fez sua análise sobre a partida."Tivemos a posse de bola, mas nos faltou profundidade. Se encontrássemos os passes profundos, o resultado da partida seria outro. Nos custou muito encontrar isso. Tivemos a posse, mas não tivemos a profundidade no último passe. Creio que temos que continuar melhorando".Apesar de saber da necessidade de evolução do time para os próximos desafios, Holan destacou a dificuldade de se jogar uma Libertadores contra um time que buscava fazer história.

"Libertadores é difícil. Santos tinha toda a pressão, Lara ia por um jogo histórico, deixar o finalista fora. Para nós toda a pressão para gerir. Tratamos de jogar como gostamos, com a posse. Mas como disse anteriormente, faltou profundidade".

O treinador também citou um problema que atingiu o elenco antes do confronto. O jogadores tiveram desconforto estomacal, o que fez o técnico valorizar ainda mais a vaga.

"Muitos com problemas estomacais generalizados, que surgiram hoje. Por isso tudo valorizo muito a classificação, claro que anotando o que temos a melhorar".