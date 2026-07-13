Parreira apresenta leve melhora, mas continua em estado grave na UTI

Marcelo D'Sants/Frame/Folhapress

Carlos Alberto Parreira, 83, apresentou uma leve melhora em sua condição clínica e oscila entre momentos de lucidez e coma induzido, informou o Hospital Samaritano Barra, na zona sudoeste do Rio de Janeiro, nesta segunda-feira (13).

O ex-treinador da seleção brasileira está internado desde o dia 16 de junho na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) com inflamação pulmonar. "O paciente apresenta uma discreta melhora do quadro clínico e sua sedação está sendo retirada paulatinamente", diz a nota.

Parreira passou por uma traqueostomia no dia 7 de julho, permanece em diálise e seu estado de saúde é considerado estável, embora grave.

"O paciente está sendo acompanhado pelo pneumologista intensivista, Arthur Vianna, e pela equipe assistencial e multidisciplinar do hospital", acrescenta o hospital, que também afirma não haver previsão de alta da UTI.

Em 2024, Parreira realizou quimioterapia para tratamento de um linfoma de Hodgkin.

Comandante da campanha do Brasil no tetracampeonato da Copa do Mundo de 1994, ele participou por vídeo da apresentação de Carlo Ancelotti na CBF (Confederação Brasileira de Futebol) no ano passado. Dos Estados Unidos, saudou a chegada do italiano em gravação.

Parreira também foi preparador físico da seleção do tri, comandada por Zagallo em 1970. A dupla voltou à seleção em 2006 -Parreira como treinador, e Zagallo como auxiliar.

Ele ainda esteve na comissão técnica da Copa do Mundo de 2014, em que Luiz Felipe Scolari foi o técnico.