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futebol

Holan busca equilíbrio do Santos entre Libertadores e Paulista

Técnico vai seguir utilizando um time alternativo no Estadual, mas espera repetir o desempenho das partidas disputadas na competição continental...

Publicado em 17 de Abril de 2021 às 13:26

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 abr 2021 às 13:26
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O Santos iniciou contra a Ponte Preta nesta sexta uma maratona de 11 jogos em 25 dias pelo Campeonato Paulista e pela Copa Libertadores. Com o time principal na competição continental, a prioridade do clube, o Peixe já superou duas fase e estreia na fase de grupos na terça-feira, diante do Barcelona do Equador.
> Confira a classificação atualizada do Campeonato PaulistaNo Estadual, o Peixe ainda tropeça. Utilizando um time alternativo, o Peixe tem apenas seis pontos após seis rodadas. O time venceu um jogo, empatou três e perdeu dois. Fez cinco gols e sofreu 11.
O técnico Ariel Holan espera encontrar um equilíbrio entre a equipe que disputa a Copa Libertadores e o time do Paulista na sequência da maratona de jogos.- Temos um plantel curto e todos jogadores tem de jogar. Estamos na Copa (Libertadores) e no Paulista. Já jogamos quatro jogos na Copa. Temos de ver como equilibramos o time para sermos competitivos no Paulista como fomos na Libertadores - analisou o técnico.
O Santos já volta a campo na noite deste domingo para enfrentar a Inter de Limeira, na Vila Belmiro. O técnico deve mais uma vez utilizar um time alternativo, mas já deixou claro que o atacante Soteldo irá atuar alguns minutos.

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