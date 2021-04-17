Holan busca equilíbrio do Santos entre Libertadores e Paulista

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

O Santos iniciou contra a Ponte Preta nesta sexta uma maratona de 11 jogos em 25 dias pelo Campeonato Paulista e pela Copa Libertadores. Com o time principal na competição continental, a prioridade do clube, o Peixe já superou duas fase e estreia na fase de grupos na terça-feira, diante do Barcelona do Equador.

> Confira a classificação atualizada do Campeonato PaulistaNo Estadual, o Peixe ainda tropeça. Utilizando um time alternativo, o Peixe tem apenas seis pontos após seis rodadas. O time venceu um jogo, empatou três e perdeu dois. Fez cinco gols e sofreu 11.

O técnico Ariel Holan espera encontrar um equilíbrio entre a equipe que disputa a Copa Libertadores e o time do Paulista na sequência da maratona de jogos.- Temos um plantel curto e todos jogadores tem de jogar. Estamos na Copa (Libertadores) e no Paulista. Já jogamos quatro jogos na Copa. Temos de ver como equilibramos o time para sermos competitivos no Paulista como fomos na Libertadores - analisou o técnico.