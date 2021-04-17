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Holan afirma que Ivonei ainda precisa de ritmo de jogo no Santos

Meia fez o primeiro jogo na atual temporada na derrota para a Ponte Preta nesta sexta...

Publicado em 17 de Abril de 2021 às 17:04

LanceNet

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Publicado em 

17 abr 2021 às 17:04
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O meia Ivonei foi uma das novidades do Santos na partida desta sexta-feira, diante da Ponte Preta, em Campinas, pela quinta rodada do Campeonato Paulista, mas teve uma atuação discreta e foi substituído no intervalo do jogo.Após o confronto, o técnico Ariel Holan minimizou a atuação do jogador e afirmou que ele precisa de ritmo de jogo. A substituição foi pensando em não correr risco de mais uma lesão com o meia.
- O Ivonei está voltando de lesão e lhe falta ritmo de jogo. Pensamos igual o Kaio Jorge. É importante que eles não corram risco de lesão porque temos um plantel curto e todos são muito importantes - afirmou o técnico.Ivonei fez o primeiro jogo na temporada diante da Ponte Preta. Já Kaio Jorge fez o primeiro jogo como titular. Ele sofreu uma lesão muscular no dia 13 de fevereiro e entrou nos jogos contra Botafogo e San Lorenzo.

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