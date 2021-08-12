Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Hoje no Vancouver Whitecaps (CAN), Caio Alexandre presta homenagem ao Botafogo: 'Gigante'
futebol

Hoje no Vancouver Whitecaps (CAN), Caio Alexandre presta homenagem ao Botafogo: 'Gigante'

Volante foi revelado nas categorias de base do Glorioso e recentemente se transferiu para o clube que disputa a principal liga de futebol norte-americana...

Publicado em 12 de Agosto de 2021 às 15:17

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 ago 2021 às 15:17
Crédito: Vitor Silva/Botafogo
Mesmo distante, Caio Alexandre tem o carinho pelo Botafogo inabalado. O volante, vendido este ano para o Vancouver Whitecaps, do Canadá, prestou homenagem ao clube que lhe formou. Neste 12 de agosto de 2021 o Glorioso completa 117 anos.- Parabéns, meu Botafogo! 117 anos de uma história linda e cheia de glórias. Obrigado por me dar a oportunidade de realizar meu sonho de criança. Gratidão eterna a esse clube gigante. Um dia estaremos juntos novamente - projetou Caio, no Twitter. Caio Alexandre disputou 50 jogos como jogador profissional do Botafogo e marcou cinco gols. O Glorioso ainda detém um valor de futura transferência do jogador.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Banco que ainda resiste na Praça São Pedro, em Baixo Guandu
Cidade do ES perde sua 2ª agência bancária em seis meses
Imagem de destaque
Mulher se refugia em hospital para escapar de agressões e marido é preso no ES
Imagem de destaque
4 petiscos práticos e deliciosos para o feriado

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados