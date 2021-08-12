Hoje no Vancouver Whitecaps (CAN), Caio Alexandre presta homenagem ao Botafogo: 'Gigante'

Mesmo distante, Caio Alexandre tem o carinho pelo Botafogo inabalado. O volante, vendido este ano para o Vancouver Whitecaps, do Canadá, prestou homenagem ao clube que lhe formou. Neste 12 de agosto de 2021 o Glorioso completa 117 anos.- Parabéns, meu Botafogo! 117 anos de uma história linda e cheia de glórias. Obrigado por me dar a oportunidade de realizar meu sonho de criança. Gratidão eterna a esse clube gigante. Um dia estaremos juntos novamente - projetou Caio, no Twitter. Caio Alexandre disputou 50 jogos como jogador profissional do Botafogo e marcou cinco gols. O Glorioso ainda detém um valor de futura transferência do jogador.