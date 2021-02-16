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futebol

Hoje no PSG, meia que fez base no Barcelona pode voltar ao clube catalão

Kays Ruiz-Atil, de 18 anos, jogou nas categorias de base do Barcelona por seis anos, mas decidiu voltar ao seu país natal em 2015. Jogador tem contrato até o fim da temporada...
LanceNet

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Publicado em 

16 fev 2021 às 14:46

Publicado em 16 de Fevereiro de 2021 às 14:46

Crédito: Divulgação / Site oficial do PSG
Com poucas oportunidades no Paris Saint-Germain, o meio-campista Kays Ruiz-Atil, de apenas 18 anos, pode reforçar o Barcelona na próxima temporada, de acordo com a imprensa francesa. Com vínculo somente até o final de junho, o francês já pode assinar um pré-contrato.
+ Veja a tabela da La LigaSegundo a revista "France Football", o atleta, que jogou em La Masia (categorias de base do Barcelona) por seis anos, entre 2009 e 2015, está disposto a voltar ao clube blaugrana na próxima temporada e continuar escrevendo sua história com a camisa do clube catalão.
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Ruiz-Atil deixou o Barcelona para voltar ao seu país natal, mas as coisas não ocorreram como o esperado na chegada ao profissional. O jogador foi titular na estreia do PSG na atual edição do Campeonato Francês, mas, nos outros seis jogos que fez, foi opção como suplente em todos.

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