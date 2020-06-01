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Hoje no Coritiba, Barroca exalta o Botafogo: 'Eu seria um m... se não pudesse falar do sentimento de amor'

Treinador campeão brasileiro sub-20 em 2016 pelo Glorioso e com passagem pelo time principal em 2019 exalta o carinho pela Estrela Solitária, mesmo, atualmente, noutro clube...
LanceNet

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Publicado em 

31 mai 2020 às 22:06

Publicado em 31 de Maio de 2020 às 22:06

Crédito: Divulgação Coritiba
O carinho ficou. Eduardo Barroca trabalhou na base do Botafogo, saiu, voltou para comandar o time profissional, foi demitido... mas o sentimento positivo do atual treinador do Coritiba com o clube da Estrela Solitária se mantém.
- Não tem palavras. Falo isso sem pudor nenhum. Eu seria um m... se não pudesse falar do sentimento de amor, carinho e gratidão pelo clube. Acabo recebendo isso do torcedor. O fato de não ter tido continuidade ano passado não mexeu com isso. É claro que tem erros durante o processo, aprendi muito, mas o torcedor entendia as dificuldades e que tinha um cara se entregando ao máximo - revelou ao "Canal Fabiano Bandeira", no Youtube. E completou:
- Nunca trabalhei tanto como no Botafogo. Chegava 7h da manhã, saía 21h. Hoje, em Curitiba, talvez veja mais a minha família do que trabalhando no Botafogo, a 100 metros de casa - avaliou.E MAIS:#VidasNegrasImportam: Vasco se manifesta em meio a protestosCorrida contra o tempo: Vasco busca renovação com Ricardo GraçaEm nota, clubes e FERJ reiteram apoio a profissionais médicos e questionam notificação da CREMERJEstes reservas do Vasco têm poucas chances, mas podem surpreender E MAIS:

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