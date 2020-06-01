Hoje no Coritiba, Barroca exalta o Botafogo: 'Eu seria um m... se não pudesse falar do sentimento de amor'

Crédito: Divulgação Coritiba

O carinho ficou. Eduardo Barroca trabalhou na base do Botafogo, saiu, voltou para comandar o time profissional, foi demitido... mas o sentimento positivo do atual treinador do Coritiba com o clube da Estrela Solitária se mantém.

- Não tem palavras. Falo isso sem pudor nenhum. Eu seria um m... se não pudesse falar do sentimento de amor, carinho e gratidão pelo clube. Acabo recebendo isso do torcedor. O fato de não ter tido continuidade ano passado não mexeu com isso. É claro que tem erros durante o processo, aprendi muito, mas o torcedor entendia as dificuldades e que tinha um cara se entregando ao máximo - revelou ao "Canal Fabiano Bandeira", no Youtube. E completou: