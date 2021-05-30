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Hoje no Atlético-GO, Fernando Miguel comenta saída do Vasco: 'Quem se expõe mais é responsabilizado'

Goleiro foi emprestado à equipe goiana após o rebaixamento do Cruz-Maltino no Brasileiro, e entende que o desgaste por ter sido uma das lideranças do time pesou para a saída...

Publicado em 30 de Maio de 2021 às 15:23

LanceNet

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Publicado em 

30 mai 2021 às 15:23
Crédito: Reprodução
A temporada 2020 de Fernando Miguel ficou marcada pelo ponto mais alto da carreira do goleiro, quando ele foi decisivo na disputa de pênaltis contra o Goiás, pela Copa do Brasil. Porém, já no final do ano esportivo, já em 2021, ele deixou o Vasco, emprestado ao Atlético-GO, logo após o rebaixamento do Cruz-Maltino no Campeonato Brasileiro. Na época, ele escreveu um texto carinhoso ao clube e à torcida. Agora, ele explica a razão da saída.- A parte do desgaste pesou. Alguns atletas ficam mais expostos. Não reclamo disso porque faz parte do futebol brasileiro. Quem se expõe mais é responsabilizado por uma série de coisas que não passam pela gente. Tentei sempre fazer o melhor para o clube e não me arrependo de ter feito esse papel - afirmou o goleiro à Espn. E completou:
- Nunca me omiti durante a carreira. Isso gerou um desgaste por causa do rebaixamento, e ficou bastante difícil para mim e para o clube - lamentou.
-> Confira a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
Fernando Miguel passou três temporadas no Vasco. Em 2018, contratado para ser reserva de Martin Silva, assumiu a titularidade na reta final do Brasileirão e prosseguiu como camisa 1 ao longo do tempo. Ele tem contrato até o fim de 2022 com o Cruz-Maltino, mas um retorno é extremamente improvável.

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