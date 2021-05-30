Hoje no Atlético-GO, Fernando Miguel comenta saída do Vasco: 'Quem se expõe mais é responsabilizado'

A temporada 2020 de Fernando Miguel ficou marcada pelo ponto mais alto da carreira do goleiro, quando ele foi decisivo na disputa de pênaltis contra o Goiás, pela Copa do Brasil. Porém, já no final do ano esportivo, já em 2021, ele deixou o Vasco, emprestado ao Atlético-GO, logo após o rebaixamento do Cruz-Maltino no Campeonato Brasileiro. Na época, ele escreveu um texto carinhoso ao clube e à torcida. Agora, ele explica a razão da saída.- A parte do desgaste pesou. Alguns atletas ficam mais expostos. Não reclamo disso porque faz parte do futebol brasileiro. Quem se expõe mais é responsabilizado por uma série de coisas que não passam pela gente. Tentei sempre fazer o melhor para o clube e não me arrependo de ter feito esse papel - afirmou o goleiro à Espn. E completou: