Hoffenheim x Borussia Dortmund: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Alemão

À caça do líder Bayern de Munique, o Borussia Dortmund entra em campo neste sábado pelo Campeonato Alemão. Em meio à polêmicas sobre uma possível saída de Erling Haaland, a equipe de Marco Rose visita o Hoffenheim na PreZero Arena, às 11h30 (horário de Brasília) pela 20ª rodada do torneio.+ Athletic Bilbao vence na prorrogação e elimina o Barcelona da Copa do Rei

Vice-líder da Bundesliga, o Borussia Dortmund soma 40 pontos na competição, seis a menos que o Bayern de Munique. Os aurinegros, no entanto, convivem com polêmicas acerca de Haaland. Cobiçado por outros clubes europeus, o norueguês desabafou após marcar dois gols na última rodada e pediu pra que 'o deixem jogar futebol'. Quem ainda é dúvida para o duelo é Dahoud, que perdeu o último jogo por conta de dores nas costas.

- Vamos decidir hoje na sessão de treino final. Há definitivamente esperança de que ele possa estar lá amanhã. Além de Dahoud, nada realmente mudará na situação do pessoal. Com Gio Reyna, continuamos esperando o tempo após o intervalo internacional. Emre Can ainda não está disponível para amanhã - disse Marco Rose em coletiva de imprensa.

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FICHA TÉCNICA:Hoffenheim x Borussia Dortmund

Campeonato AlemãoData e horário: 22/01/2022, às 11h30 (de Brasília)Local: PreZero ArenaOnde assistir: One Football

Provável escalação inicial do Hoffenheim:Baumann; Posch, Vogt, Richards; Akpoguma, Baumgartner, Geiger, Raum; Kramaric; Bebou, Rutter

Provável escalação do Borussia Dortmund:Kobel; Meunier, Akanji, Hummels, Guerreiro; Brandt, Witsel, Bellingham; Reus, Haaland, Hazard