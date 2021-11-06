Histórico recente de Bahia x São Paulo demonstra equilíbrio

Crédito: Reprodução/Twitter São Paulo

Diante do próximo adversário do Bahia no Campeonato Brasileiro, o São Paulo, a equipe do Bahia tem um retrospecto recente bastante equilibrado quando atua na condição de mandante.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSNos últimos dez compromissos frente ao time paulista, o Esquadrão saiu vencedor em quatro oportunidades, igualou duas partidas e acabou derrotado nos quatro jogos restantes. Um deles, aliás, foi na temporada passada quando o marcador foi de 3 a 1 para o adversário.

O confronto é de suma importância para as pretensões do Bahia na competição já que, em 16° colocado com 33 pontos conquistados, o time está a beira da zona de rebaixamento, tendo apenas três unidades de distância para o primeiro time dentro do Z4, o Sport.