Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Histórico recente de Bahia x São Paulo demonstra equilíbrio

Partidas com mando do Esquadrão tiveram triunfos em quantidade igual para os oponentes do próximo domingo (7)...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 nov 2021 às 14:30

Publicado em 06 de Novembro de 2021 às 14:30

Crédito: Reprodução/Twitter São Paulo
Diante do próximo adversário do Bahia no Campeonato Brasileiro, o São Paulo, a equipe do Bahia tem um retrospecto recente bastante equilibrado quando atua na condição de mandante.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSNos últimos dez compromissos frente ao time paulista, o Esquadrão saiu vencedor em quatro oportunidades, igualou duas partidas e acabou derrotado nos quatro jogos restantes. Um deles, aliás, foi na temporada passada quando o marcador foi de 3 a 1 para o adversário.
O confronto é de suma importância para as pretensões do Bahia na competição já que, em 16° colocado com 33 pontos conquistados, o time está a beira da zona de rebaixamento, tendo apenas três unidades de distância para o primeiro time dentro do Z4, o Sport.
Sobre o time que jogará a partida em questão, dois pontos caminham em direções opostas sobre a utilização de nomes como o meio-campista Mugni e o atacante Rossi. Enquanto o primeiro segue sendo dúvida, o avante está reabilitado e deve ser peça válida para o técnico Guto Ferreira depois de dois meses de ausência.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Bahia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Turismo rural cresce no Brasil e Ruraltur 2026 coloca ES em destaque
Imagem de destaque
Evento gratuito em Cachoeiro homenageia legado de Luz del Fuego
Penha o nome da devoção
Redirect: Penha o nome da devoção capixaba

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados