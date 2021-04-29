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Histórico! Fred chega aos 185 gols e se torna segundo maior artilheiro da história do Fluminense

Camisa 9 abriu o placar do jogo do Tricolor diante do Independiente Santa Fe, pela segunda rodada da Libertadores...

Publicado em 28 de Abril de 2021 às 22:28

LanceNet

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Publicado em 

28 abr 2021 às 22:28
Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC
O Fred vai te pegar! E pegou, 185 vezes com a camisa do Fluminense. Nesta quarta-feira, o camisa 9 fez dois gols partida entre o Tricolor e o Independiente Santa Fe, pela 2ª rodada da Libertadores, no Estádio Centenário, em Armenia, na Colômbia. Assim, ele se isolou como segundo maior artilheiro da história do clube, ultrapassando Orlando Pingo de Ouro, com 184. O líder é Waldo, com 319.
Veja como está a tabela da Libertadores
O primeiro gol saiu após belo passe de calcanhar do meia Nene, já aos cinco minutos de partida. O segundo foi logo no primeiro minuto da segunda etapa, com assistência de Egídio. Veja em tempo real aqui.
Fred chegou aos 13 gols desde que retornou ao Fluminense, em maio do ano passado. Foram oito apenas na atual temporada. Há algumas partidas ele completou os 400 em toda carreira, chegando a 404 atualmente.
Ao balançar a rede pela Libertadores, Fred também fica mais próximo de ser o quarto maior artilheiro brasileiro da competição. Ele tem 20, enquanto Jairzinho tem 21. Luizão lidera com 29, Palhinha tem 25 e Célio Taveira 22. O centroavante já é o líder no torneio pelo Flu, com 10 gols. Veja o ranking:
1 - Waldo - 319 gols (1954-1961)2 - Orlando Pingo de Ouro (1945-1953) e Fred - 184 gols (2009-2021)3 - Hércules - 165 gols (1935-1942)4 - Telê - 164 gols (1950-1961)
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