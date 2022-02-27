Histórico! Fluminense conquista nona vitória seguida na temporada e iguala marcas de 1941 e 1957

O Fluminense começou a temporada superando não apenas os rivais, mas também a si mesmo. Após vencer o Vasco, na última rodada do Carioca, o Tricolor conquistou a nona vitória consecutiva, algo que não ocorria desde 1941 em jogos oficiais, e desde 1959 em partidas não-oficiais. Nos clássicos, o time atingiu o quinto triunfo seguido, aproveitamento que não tinha desde 1957. Contra os rivais cariocas, o Fluminense emplacou nove vitórias, dois empates e apenas uma derrota nas últimas 12 partidas, o que representa um aproveitamento de 80,5%. O número é superior aos 74,1% de 2021, que já era o melhor desempenho em clássicos desde o século passado. Em 1950, quando o Fluminense conseguiu seis vitórias, um empate e uma derrota, com 79,2% nos critérios atuais. Na época, os triunfos valiam dois pontos, portanto, o aproveitamento seria de 81,3%.