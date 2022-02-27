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Histórico! Fluminense conquista nona vitória seguida na temporada e iguala marcas de 1941 e 1957

Ao vencer o Vasco, Fluminense conquistou maior sequência invicta desde 1941 e melhor aproveitamento em clássicos desde 1957...

Publicado em 27 de Fevereiro de 2022 às 15:40

LanceNet

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Publicado em 

27 fev 2022 às 15:40
O Fluminense começou a temporada superando não apenas os rivais, mas também a si mesmo. Após vencer o Vasco, na última rodada do Carioca, o Tricolor conquistou a nona vitória consecutiva, algo que não ocorria desde 1941 em jogos oficiais, e desde 1959 em partidas não-oficiais. Nos clássicos, o time atingiu o quinto triunfo seguido, aproveitamento que não tinha desde 1957. Contra os rivais cariocas, o Fluminense emplacou nove vitórias, dois empates e apenas uma derrota nas últimas 12 partidas, o que representa um aproveitamento de 80,5%. O número é superior aos 74,1% de 2021, que já era o melhor desempenho em clássicos desde o século passado. Em 1950, quando o Fluminense conseguiu seis vitórias, um empate e uma derrota, com 79,2% nos critérios atuais. Na época, os triunfos valiam dois pontos, portanto, o aproveitamento seria de 81,3%.
Em termos gerais, o Flu conquistou nove vitórias em dez jogos na temporada de 2022, oito delas no Carioca e uma na Libertadores. A marca não ocorria desde 1941 em jogos oficiais, ano em que o Tricolor conquistou o estadual sobre o Flamengo. Em partidas não oficiais, o time de 1959 chegou a acumular 21 vitórias consecutivas, 16 delas tendo sido em amistosos. De qualquer forma, é a segunda maior sequência invicta da história do futebol brasileiro.
> Veja e simule a tabela do CariocãoNeste Carioca, o Fluminense acumula 24 pontos e está isolado na liderança da Taça Guanabara, título que pode conquistar na próxima rodada. Já classificado para a semifinal do estadual, o time voltou as atenções para a volta da segunda fase da Libertadores, contra o Millonarios, nesta terça-feira, às 21h30, em São Januário.
Crédito: Fluminensevenceunovede10jogosnatemporada,entreCariocaeLibertadores(Foto:LucasMerçon/FluminenseFC

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