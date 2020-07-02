futebol

Histórico! Fla alcança recorde em transmissão esportiva na Internet

Às 22h15 desta quarta-feira, duelo do Rubro-Negro com o Boavista, chega a 2,2 milhões de espectadores simultaneamente na FlaTV e 'ultrapassa' Gre-Nal da Libertadores...
LanceNet

Publicado em 02 de Julho de 2020 às 02:10

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
O confronto entre Flamengo e Boavista, pela quinta rodada da Taça Rio, fez história na Internet. Segundo o UOL, a partida exibida simultaneamente no canal FlaTV e nas plataformas oficiais do clube no Facebook e Twitter, além da ferramenta MyCujoo, ultrapassou a marca de 2,2 milhões de espectadores às 22h15 desta quarta-feira. A exibição ultrapassou os índices do clássico entre Grêmio e Internacional, disputado pela Copa Libertadores deste ano, que foi acompanhada por 2,1 milhões.
Além disto, o jogo se tornou a transmissão entre equipes ao vivo mais vista no YouTube brasileiro, ao ultrapassar a marca de 2 milhões de espectadores. A mobilização foi refletida nas redes sociais, com a hashtag #EuAssistonaFlaTV ficou na primeira colocação dos Trending Topics no Brasil.
O confronto ajudou a "fomentar" o canal oficial do Rubro-Negro. Durante a transmissão da partida, o narrador Emerson Santos destacou que a FlaTV ultrapassou a marca de 4,1 milhões de inscritos.
Além de Emerson Santos, a transmissão teve comentários Alexandre Tavares e do ídolo histórico do clube, Raul Plasmann. A transmissão da FlaTV foi proporcionada pela MP 984, que deu ao clube mandante o direito de veiculação de um jogo.

