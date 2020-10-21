Hinestroza faz golaço em empate do Palmeiras na Copa do Brasil sub-20

Crédito: Londrina EC/Divulgação

O Palmeiras empatou em 2 a 2 com o Londrina, fora de casa, na tarde desta quarta-feira (21), em jogo válido pelo confronto de ida da segunda fase da Copa do Brasil Sub-20. A partida foi marcada pelo gol de estreia de Marino Hinestroza com a camisa alviverde.

E não foi um gol qualquer. O jogo já estava 1 a 0 para o Londrina, quando Hinestroza recebeu a bola quase no meio do campo, tirou o marcador com um elástico, tabelou com Gabriel Silva e, após cortar o zagueiro, ficou na cara do goleiro paranaense para empatar o jogo. O Palmeiras chegou a virar o jogo com Gabriel Silva, artilheiro da categoria em 2020, mas acabou sofrendo o empate na reta final da partida.

Destaque do América de Cali e com presença constante nas seleções de base da Colômbia, Marino Hinestroza chamou a atenção do Palmeiras, que trouxe o jovem ainda em fevereiro deste ano, mas, por causa da COVID-19, o Verdão só conseguiu firmar o contrato de empréstimo do jovem de 18 anos no mês passado.