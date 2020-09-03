Higuaín está muito perto de assinar pelo Inter Miami, de David Beckham

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O atacante Gonzalo Higuaín, da Juventus, está muito perto de assinar pelo Inter Miami, de David Beckham. Com isso, o argentino deve assinar um contrato de dois anos com o clube, segundo o jornalista César Luis Merlo, do TyCSports. Com a contratação do ídolo Andrea Pirlo para comandar a Velha Senhora, o atleta perdeu espaço na equipe.

Aos 32 anos, o argentino deve rescindir o seu contrato e receber o pagamento do montante que resta, algo em torno de 6,7 milhões de euros. Dessa forma, a Juventus irá aliviar as suas contas para poder anunciar a contratação do atacante uruguaio Luis Suárez, que deixará o Barcelona, após reformulação do elenco com a chegada do técnico Ronaldo Koeman.Nesta conturbada temporada, ele disputou 44 partidas e marcou 11 gols pela equipe italiana. Além disso, ele também deu oito assistências para gol, mas seu desempenho não chamou a atenção do técnico Pirlo, que sempre deixou claro que não deseja contar com o atleta para a temporada 2020/21.