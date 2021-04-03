Herói em 2013, Felipe Santana diz ao L! sobre Dortmund na Champions: 'Será difícil passar pelo City'

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Felipe Santana, zagueiro da Chapecoense, viveu uma noite histórica em 2013 ao marcar o gol da classificação do Borussia Dortmund sobre o Málaga nas quartas de final da Champions League. Em entrevista ao LANCE!, o defensor comentou sobre a emoção daquele momento e também analisou o confronto entre a equipe alemã e o Manchester City pela Liga dos Campeões da atual temporada.Amargor

Os dois clubes se enfrentaram duas vezes na história e ambas na maior competição de futebol da Europa em 2012/2013. O Dortmund conseguiu uma vitória e um empate na fase de grupos; No entanto, o Manchester City chega como favorito para este duelo, embora o brasileiro veja a partida aberta.

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- Dependendo do primeiro resultado pode acontecer muita coisa. Nós estamos nos acostumando ao novo normal, mas não é a mesma sensação. Apesar de ouvir o hino da Champions e se motivar, simplesmente não é igual. O fato de você entrar e saber que você pode ser surpreendido por um mosaico nos deixava excitados. Mas os jogadores são experientes para saber driblar esse tipo de ausência.

Lewandowski x Haaland

Apesar de não ter mais Lewandowski, o técnico Edin Terzic conta com Haaland no elenco, um dos maiores atacantes da sua geração e pretendido por grandes clubes do continente. Santana elogiou as características do norueguês e afirmou que o artilheiro pode ter um papel preponderante contra o Manchester City.

- O Haaland é um dos artilheiros da Champions League. É um jogador com características diferentes do Lewandowski. Ele é muito mais rápido. Apesar de não ser tão habilidoso, sabe o que faz. Ele cria o espaço para definir a sua maneira e isso é impressionante. O Haaland lembra o Thomas Muller e tem um poder de finalização brutal.

Como parar?

O Manchester City de Pep Guardiola faz uma temporada incrível até o momento e possui jogadores do primeiro escalão no elenco. Kevin de Bruyne é a grande estrela da companhia, mas Gundogan, que também jogou no Dortmund e sabe como é a filosofia da equipe alemã, também faz ótima temporada.

- Para mim, o jogo será resolvido nesta primeira partida e o Manchester City vai fazer de tudo para não sofrer nenhum gol e chegar em Dortmund com a vantagem. O fator campo na Liga dos Campeões é decisivo. Se o mandante sofrer gols no primeiro jogo é complicado demais, mas caso você não sofra gols, isso te deixa muito tranquilo.

O primeiro duelo entre as equipes será nesta terça-feira, no Etihad Stadium, enquanto a partida de volta no Signal Iduna Park está marcada para o dia 14 de abril. O Manchester City sonha com a conquista do seu primeiro troféu da Champions League, embora o Dortmund queira tentar repetir a história escrita pela geração de Felipe Santana e chegar em mais uma final.

Confira outros trechos da entrevista:

Emoção contra o Málaga: O Dortmund foi minha melhor faculdade. Não só pelo clube, mas pela cultura e tudo o que aprendi na Alemanha. Nossa equipe marcou história e foi um divisor de águas para o Borussia que vinha em uma crescente nacional e precisava se consolidar internacionalmente também. Cada jogo foi um complemento de tudo o que fizemos na fase de grupos. O duelo contra o Málaga foi a combustão que a gente precisava para a semifinal contra o Real Madrid. Foi inesquecível.

Disparidade: O Bayern soube aproveitar esse período sem títulos, procurou rever alguns conceitos e contratar jogadores que estavam sendo sensações. Eles conseguiram desestruturar nossa equipe e o Dortmund perdeu muita força. Na Alemanha, todo time que ganha acaba sendo visto como um modelo. O Borussia não contratava atletas caros, mas jovens talentosos.