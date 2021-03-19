Herói do título do Corinthians em 1977, Basílio é vacinado contra o coronavírus na Neo Química Arena

Crédito: José Manuel Idalgo/Corinthians

Aos 72 anos, Basílio recebeu a primeira dose da vacina contra o coronavírus nesta sexta-feira, no posto na Neo Química Arena. Ele é o herói do título paulista do clube em 1977, que acabou com um jejum de 23 anos sem conquistas.

Esta sexta-feira é o primeiro dia de vacinação para pessoas com 72 anos. Na Neo Química Arena, o atendimento acontece no estacionamento Leste, com entrada pelo portão E4 do estádio. Até a última quinta, quase 6 mil pessoas haviam sido vacinadas no local.