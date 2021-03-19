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Herói do título do Corinthians em 1977, Basílio é vacinado contra o coronavírus na Neo Química Arena

Aos 72 anos, ex-jogador foi imunizado nesta sexta-feira no posto no estádio do Timão...

Publicado em 19 de Março de 2021 às 17:03

LanceNet

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Publicado em 

19 mar 2021 às 17:03
Crédito: José Manuel Idalgo/Corinthians
Aos 72 anos, Basílio recebeu a primeira dose da vacina contra o coronavírus nesta sexta-feira, no posto na Neo Química Arena. Ele é o herói do título paulista do clube em 1977, que acabou com um jejum de 23 anos sem conquistas.
Esta sexta-feira é o primeiro dia de vacinação para pessoas com 72 anos. Na Neo Química Arena, o atendimento acontece no estacionamento Leste, com entrada pelo portão E4 do estádio. Até a última quinta, quase 6 mil pessoas haviam sido vacinadas no local.
Basílio atualmente é comentarista esportivo. Ele defendeu o Corinthians entre 1975 e 1981, tendo atuado em 253 jogos e marcado 29 gols, o mais importante deles na final do Paulistão de 1977 contra a Ponte Preta.

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