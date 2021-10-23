Herói do título do Brasileirão Sub-17, Petterson conta como chegou ao Flamengo e revela meta no clube

Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo

No dia 16 de agosto, o Flamengo venceu o Vasco por 4 a 3, com gol de Petterson na reta final da partida, e conquistou o bicampeonato do Brasileirão Sub-17. Herói do título, o atacante, em entrevista à FlaTV, classificou este jogo como inesquecível e não escondeu a felicidade por ter sido comparado com Petkovic, que, em 2001, garantiu o título do Campeonato Carioca para o Rubro-Negro sobre o Cruz-Maltino também com um gol nos minutos finais.> Flamengo comemora 'recuperação consistente' no programa de sócios- Foi a final contra o Vasco no Brasileiro, fiquei muito feliz. E fiquei mais feliz ainda em terem comparado aquele gol aos 43 (minutos do segundo tempo) com o do Petkovic.

Petterson, que é de Florianópolis, também contou como chegou à Gávea. Ele disse que se destacou na final de um campeonato contra o Fluminense, e, dessa maneira, ao lado de Dudu, chamou a atenção do Flamengo.

- Comecei num projeto lá em Florianópolis, uma escolinha bem pobre. Depois, entrei na Apaff e ganhamos muitos títulos. Teve um campeonato que o Flamengo foi olhar. A gente estava jogando contra o Fluminense e ganhamos deles na final, e eu me destaquei. O Flamengo estava chamando o Dudu, que joga aqui também na mesma categoria. Eles pediram outro atleta e eu vim com ele. Então, cheguei aqui com 13 anos e estou até hoje. Estou muito feliz.

> Veja e simule a tabela do BrasileirãoVeja mais declarações de Petterson:

METAS NO CLUBE

- Chegar ao profissional e dar muitos títulos para torcida rubro-negra. Também quero ser ídolo e chegar na Europa.

DEFENDER O FLAMENGO

- Não tem preço, é uma coisa inexplicável. Então, espero dar o meu máximo. E a torcida flamenguista não tem preço, são fora do normal, são tudo.

INSPIRAÇÕES

- Me inspiro muito na minha família porque a gente não tem uma condição boa. Espero dar uma condição melhor para eles. Também me inspiro muito na minha avó, cuidou de mim desde pequeno.

CARACTERÍSTICAS

- Velocidade, gol e finalização e um contra um.

RECADO PARA QUEM ESTÁ COMEÇANDO