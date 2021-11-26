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futebol

Herói do Santos, Marcos Leonardo fala em alívio com vitória

Atacante marcou os dois gols da equipe contra o Fortaleza. Seu futuro na Vila é incerto...
LanceNet

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Publicado em 

25 nov 2021 às 21:56

Publicado em 25 de Novembro de 2021 às 21:56

Marcos Leonardo foi o grande herói da vitória do Santos contra o Fortaleza, na Vila Belmiro, na noite desta quinta-feira. O jovem atacante entrou na segunda etapa e marcou os dois gols do triunfo.Com o resultado, o Santos foi para o 11º lugar do Brasileirão, com 45 pontos, e fica muito perto de se livrar do rebaixamento à Série B. Após a partida, Marcos Leonardo falou sobre a importância da vitória.- É uma sensação inexplicável, muito boa, de poder fazer o gol, alívio para a torcida, para o nosso grupo. Nem queria estar nesse momento, mas a gente fez, a gente vai tirar. Trabalhamos bastante por isso. Agora, bastante alívio. Sinceramente, quando a bola bateu ali, frio na barriga, mas, graças a Deus, a bola entrou - disse em entrevista ao canal Première sobre o pênalti que quase foi defendido com os pés pelo goleiro do Fortaleza.Vale lembrar que Marcos Leonardo tem vínculo com o Santos até 22 de outubro de 2022. As negociações para renovação se arrastam há alguns meses.
- Deus deu o dom, agradeço a Ele, estafe e a todos para ter confiança de bater. Vamos trabalhar momento a momento, passo a passo. Cada jogo é final. Deixo nas mãos dos outros isso. Cada jogo vai ser uma final - finalizou o jovem atacante de 18 anos.
Crédito: MarcosLeonardocomemoraumdosseusdoisgolscontraoFortaleza(Foto:IvanStorti/SantosFC

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