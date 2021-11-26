Herói do Santos, Marcos Leonardo fala em alívio com vitória

Marcos Leonardo foi o grande herói da vitória do Santos contra o Fortaleza, na Vila Belmiro, na noite desta quinta-feira. O jovem atacante entrou na segunda etapa e marcou os dois gols do triunfo.Com o resultado, o Santos foi para o 11º lugar do Brasileirão, com 45 pontos, e fica muito perto de se livrar do rebaixamento à Série B. Após a partida, Marcos Leonardo falou sobre a importância da vitória.- É uma sensação inexplicável, muito boa, de poder fazer o gol, alívio para a torcida, para o nosso grupo. Nem queria estar nesse momento, mas a gente fez, a gente vai tirar. Trabalhamos bastante por isso. Agora, bastante alívio. Sinceramente, quando a bola bateu ali, frio na barriga, mas, graças a Deus, a bola entrou - disse em entrevista ao canal Première sobre o pênalti que quase foi defendido com os pés pelo goleiro do Fortaleza.Vale lembrar que Marcos Leonardo tem vínculo com o Santos até 22 de outubro de 2022. As negociações para renovação se arrastam há alguns meses.