Herói do jogo, Cássio exalta atuação do Corinthians no Beira-Rio: 'Viemos aqui buscar a vitória'

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Se o o goleiro do Flamengo acabou sendo o vilão da derrota dos cariocas no Morumbi, Cássio acabou não sendo apenas o herói do Corinthians, mas também do Rubro-Negro, ao fechar o gol no 0 a 0 com o Internacional, nesta quinta-feira, no Beira-Rio, deixando os gaúchos com o vice do Brasileirão-2020.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui

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Com a vitória do São Paulo por 2 a 1, bastava ao Colorado vencer o Timão em casa para levantar a tão sonhada taça, mas faltou combinar com os corintianos, que jogaram ao limite para evitar a derrota como visitante. E o grande jogador nessa atuação foi justamente Cássio, que fez duas defesas incríveis, em momentos cruciais do jogo, garantindo o 0 a 0 no placar em Porto Alegre.

- Viemos com o intuito de buscar a vitória, não temos que entrar no mérito do título. Temos que fazer pelo Corinthians. Temos que subir na tabela. Não conseguimos ganhar, lutamos até o final. Parabéns ao Inter, parabéns a todos. Estávamos sendo bastante criticados. Nosso calendário mudou muito. Domingo já começa outro campeonato - comentou o goleiro alvinegro.

Cássio defendeu um cabeceio cara a cara com Edenílson e depois um chute de fora da área de Caio Vidal, que ainda bateu na trave antes de ir para longe do gol. Ambos lances no segundo tempo, que acabaram, de certa forma, dando o título ao Flamengo. Mas como disse o arqueiro acima, o intuito era levar o Corinthians o mais longe possível na tabela do Campeonato Brasileiro.