Heroi da final aos 21 anos, Havertz comemora título da Champions: 'Sentimento inexplicável'

Neste sábado, o Chelsea venceu o Manchester City por 1 a 0, no Estádio do Dragão, em Portugal, e conquistou pela segunda vez o título da Uefa Champions League, nove anos depois da primeira taça. O gol do título foi marcado pelo jovem Kai Havertz, meia-atacante alemão de apenas 21 anos.O jogador, que foi comprado pelo Chelsea na janela de transferências do início da temporada 2020/2021 por 71 milhões de libras (cerca de R$ 500 milhões), decidiu o jogo e deu o título da Champions para os Blues. Após o apito final, o alemão conversou com a 'BT Sports' e falou sobre o sentimento de marcar o gol seu primeiro gol na Liga dos Campeões, e logo o gol do título da competição de clubes mais importante do futebol mundial.