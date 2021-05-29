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futebol

Heroi da final aos 21 anos, Havertz comemora título da Champions: 'Sentimento inexplicável'

Meia-atacante alemão marcou o gol do título dos Blues aos 42 minutos do primeiro tempo...

Publicado em 29 de Maio de 2021 às 18:35

LanceNet

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Publicado em 

29 mai 2021 às 18:35
Crédito: Jose Coelho / POOL / AFP
Neste sábado, o Chelsea venceu o Manchester City por 1 a 0, no Estádio do Dragão, em Portugal, e conquistou pela segunda vez o título da Uefa Champions League, nove anos depois da primeira taça. O gol do título foi marcado pelo jovem Kai Havertz, meia-atacante alemão de apenas 21 anos.O jogador, que foi comprado pelo Chelsea na janela de transferências do início da temporada 2020/2021 por 71 milhões de libras (cerca de R$ 500 milhões), decidiu o jogo e deu o título da Champions para os Blues. Após o apito final, o alemão conversou com a 'BT Sports' e falou sobre o sentimento de marcar o gol seu primeiro gol na Liga dos Campeões, e logo o gol do título da competição de clubes mais importante do futebol mundial.
- Não sei o que dizer, é uma sensação incrível e inexplicável. Nós merecíamos e agora vamos comemorar. Esperei muito tempo e agora o fiz. Só quero agradecer minha família, meus pais, meu irmão, minha irmã, minha avó, minha namorada. Eles estão aqui no estádio. Trabalhei 15 anos para esse momento e agora aconteceu - disse o alemão.
Vale lembrar que Havertz tem uma história curiosa com a Champions League. Em 2017, quando ainda defendia o Bayer Leverkusen, Havertz não foi relacionado para o jogo de volta das oitavas de finais contra o Atlético de Madrid para fazer uma prova de geografia no mesmo dia.

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