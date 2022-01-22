Herói da classificação, Lucas Barbosa vai desfalcar o Santos na final da Copinha

Um dos grandes nomes do Peixe na Copinha está fora da decisão do próximo dia 25. Diante do América-MG, na semifinal da competição, na noite desta sexta-feira, Lucas Barbosa recebeu o segundo cartão amarelo e terá de cumprir suspensão na final da Copinha.Lucas abriu o marcador da partida contra o América-MG, nos minutos iniciais do jogo, e ainda marcou outro gol na segunda etapa, o segundo da equipe no duelo. O Peixe no final venceu o combate por 3 a 0, mas nem só de alegrias foi a noite do jogador.
Ao lado de Rwan Seco, Lucas Barbosa é o artilheiro do Santos na Copa São Paulo, com seis gols. O jogador é uma das principais peças da equipe, não só pelos gols, como também pelas assistências e por sua função tática.A decisão da Copinha ocorrerá no dia 25 de janeiro, data do aniversário da cidade de São Paulo. Palmeiras e São Paulo estão na outra semifinal, jogo que ocorrerá nesse sábado. O local e o horário da grande final ainda foram divulgados pela Federação Paulista de Futebol.