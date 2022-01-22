Herói da classificação, Lucas Barbosa vai desfalcar o Santos na final da Copinha

Um dos grandes nomes do Peixe na Copinha está fora da decisão do próximo dia 25. Diante do América-MG, na semifinal da competição, na noite desta sexta-feira, Lucas Barbosa recebeu o segundo cartão amarelo e terá de cumprir suspensão na final da Copinha.Lucas abriu o marcador da partida contra o América-MG, nos minutos iniciais do jogo, e ainda marcou outro gol na segunda etapa, o segundo da equipe no duelo. O Peixe no final venceu o combate por 3 a 0, mas nem só de alegrias foi a noite do jogador.