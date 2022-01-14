Herói da classificação do Botafogo na Copinha, Lucas Barreto vibra: 'É característica pegar pênalti'

Se Maurício foi protagonista do Botafogo nos jogos anteriores da Copinha, esse posto foi novamente ocupado por um goleiro. Recuperado de Covid-19, Lucas Barreto pegou dois pênaltis e foi o herói da classificação do time sub-20 do Alvinegro sobre o Taubaté na manhã desta sexta-feira, no Joaquinzão. + A 'Queda da Bastilha' alvinegra: como o torcedor do Botafogo reagiu à venda da SAF

O arqueiro foi diagnosticado com o novo coronavírus ainda no primeiro jogo da fase de grupos, contra a Aparecidense. Voltou para o Rio de Janeiro para cumprir o isolamento social e retornou agora, para a terceira fase. Mesmo assim, foi o herói da classificação.

– Agradecer a Deus primeiramente. Foi difícil chegar aqui, passamos por tudo isso de Covid, tivemos oito casos no elenco. É agradecer a Deus por tudo. É a característica pegar pênalti. Agora é focar na próxima partida porque vai ficando cada vez mais difícil - comemorou Lucas, em entrevista ao "SporTV".

O próximo adversário sai do confronto entre Botafogo e Taubaté, que se enfrentam nesta sexta-feira às 21h45.

– Jogo difícil. O time do Taubaté é muito qualificado, a torcida também estava apoiando eles o tempo todo. Estamos de parabéns, o grupo todo, a comissão... O que vier a gente vai jogar dando o máximo de sempre - completou.