Hernanes é punido pelo STJD, mas não será desfalque 'novo' para o Sport

Crédito: Histórico de bom comportamento teria pesado para punição mínima (Anderson Stevens/Sport Club do Recife

Em meio a briga para escapar do rebaixamento no Campeonato Brasileiro, o Sport recebeu uma boa notícia nesta segunda-feira (18) no que diz respeito ao risco de ter o meio-campista Hernanes como desfalque por até seis rodadas. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSIsso porque, em decisão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) sobre a expulsão de Hernanes no jogo contra o Athletico-PR que aconteceu em 5 de setembro, o órgão máximo do esporte no país definiu a pena do jogador em uma partida.

Todavia, pelo fato de ter recebido o cartão vermelho (algo que o forçou a cumprir a suspensão automática no duelo seguinte, diante do Internacional) bem como a punição ser contada a partir do jogo em que a sanção se refere, o jogador está livre para atuar pelo Leão já no próximo compromisso pelo Brasileirão.