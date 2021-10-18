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futebol

Hernanes é punido pelo STJD, mas não será desfalque 'novo' para o Sport

Pena do meio-campista em expulsão diante do Athletico já foi cumprida pelo jogador na última rodada do Brasileirão...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 out 2021 às 17:52

Publicado em 18 de Outubro de 2021 às 17:52

Crédito: Histórico de bom comportamento teria pesado para punição mínima (Anderson Stevens/Sport Club do Recife
Em meio a briga para escapar do rebaixamento no Campeonato Brasileiro, o Sport recebeu uma boa notícia nesta segunda-feira (18) no que diz respeito ao risco de ter o meio-campista Hernanes como desfalque por até seis rodadas. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSIsso porque, em decisão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) sobre a expulsão de Hernanes no jogo contra o Athletico-PR que aconteceu em 5 de setembro, o órgão máximo do esporte no país definiu a pena do jogador em uma partida.
Todavia, pelo fato de ter recebido o cartão vermelho (algo que o forçou a cumprir a suspensão automática no duelo seguinte, diante do Internacional) bem como a punição ser contada a partir do jogo em que a sanção se refere, o jogador está livre para atuar pelo Leão já no próximo compromisso pelo Brasileirão.
Existia certo temor por parte do Sport sobre o caso, mas, segundo informação do 'Blog do Torcedor', o histórico sem punições mais severas do atleta de 36 anos de idade foi um fator positivo para que a pena estabelecida fosse a mínima possível no artigo em que ele foi enquadrado.

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