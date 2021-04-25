Hercílio Luz segura a Chape no primeiro encontro das quartas de final

Crédito: Marcio Cunha

Tudo igual no primeiro encontro entre Hercílio Luz e Chapecoense. Em jogo truncado, o 0 a 0 retratou o que aconteceu ao longo dos 90 minutos.

Como fica?

Por conta da melhor campanha, a Chapecoense joga por outro empate para avançar. Cabe ao Hercílio Luz vencer para avançar.

Calendário

O duelo da volta entre os times acontece na próxima quarta-feira, a partir das 21h30 (Horário de Brasília), na Arena Condá.

O jogo

A etapa inicial foi fraca tecnicamente. O Hercílio Luz se preocupou em fazer um jogo mais truncado e segurou a Chape, que tinha dificuldade de criar com a bola no pé. A principal chance veio com Geuvânio, que deixou o zagueiro no chão e chutou para fora.

Nos 45 minutos finais o jogo foi totalmente diferente. O Hercílio resolveu sair para o jogo e criou duas chances claras. Na primeira, Wellington perdeu de maneira inacreditável. Pouco depois, Levi saiu na cara do goleiro e Keiller fez milagre.

Trave

A resposta da Chapecoense foi com Busanello. Na bomba da entrada da área, o lateral viu a bola explodir no travessão.

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