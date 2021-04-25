Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Hercílio Luz segura a Chape no primeiro encontro das quartas de final

Dona da melhor campanha, a Chapecoense encontrou dificuldades no primeiro encontro das equipes...

Publicado em 25 de Abril de 2021 às 18:06

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 abr 2021 às 18:06
Crédito: Marcio Cunha
Tudo igual no primeiro encontro entre Hercílio Luz e Chapecoense. Em jogo truncado, o 0 a 0 retratou o que aconteceu ao longo dos 90 minutos.
Como fica?
Por conta da melhor campanha, a Chapecoense joga por outro empate para avançar. Cabe ao Hercílio Luz vencer para avançar.
Calendário
O duelo da volta entre os times acontece na próxima quarta-feira, a partir das 21h30 (Horário de Brasília), na Arena Condá.
O jogo
A etapa inicial foi fraca tecnicamente. O Hercílio Luz se preocupou em fazer um jogo mais truncado e segurou a Chape, que tinha dificuldade de criar com a bola no pé. A principal chance veio com Geuvânio, que deixou o zagueiro no chão e chutou para fora.
Nos 45 minutos finais o jogo foi totalmente diferente. O Hercílio resolveu sair para o jogo e criou duas chances claras. Na primeira, Wellington perdeu de maneira inacreditável. Pouco depois, Levi saiu na cara do goleiro e Keiller fez milagre.
Trave
A resposta da Chapecoense foi com Busanello. Na bomba da entrada da área, o lateral viu a bola explodir no travessão.
Paredão
O goleiro Otávio do Hercílio Luz também foi um dos responsáveis pelo placar sem gols. Na reta final do confronto, ele pareceu bem para defender as finalizações de Perotti e Léo Gomes.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

chapecoense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Hernandez Vitorasse, vereador de Afonso Cláudio
Vereador do ES é alvo de processo por suspeita de monitorar prefeito com sistema da PRF
A CBN Vitória comemora 30 anos com o programa Fim de Expediente
Jornalismo não tem que ser mais rápido, tem que ser mais preciso que as rede sociais, diz Milton Jung
Imagem de destaque
Como foi a negociação para 'ressuscitar' Sherlock Holmes, o detetive mais famoso da literatura universal

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados