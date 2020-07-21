Henrique volta a treinar na Toca da Raposa, mas ainda sem bola

O volante Henrique, do Cruzeiro, já está de volta aos treinos na Toca da Raposa. O jogador voltou a frequentar o clube para trabalhar e realizou testes físicos após manter a forma em casa devido ao acidente de carro que sofreu no dia 26 de junho, em Brumadinho, na Grande BH. Henrique retomará aos treinos diários para se recondicionar fisicamente e depois ter contato e trabalhos com a bola e o restante do elenco estrelado. Higienização nas Tocas

Antes de reiniciar seus trabalhos da semana,o Cruzeiro fez uma higienização das Tocas da Raposa I e II, além da sede administrativa, para prevenir contra a Covid-19. Esses locais são os de maior circulação de pessoas no clube. O superintendente médico do time celeste, Daniel Baumfeld, comentou, falou da importância da esterilização. -O Cruzeiro começa a semana aprimorando todos os seus protocolos, tanto na sede administrativa, quanto na Toca II, na Toca I. E também aprimorando cuidados com objetivo de ter segurança no retorno do nosso futebol, que será neste fim de semana. O Cruzeiro conta com parceria com uma empresa para ter uma higienização, uma quase esterilização de todos os lugares onde tem passagem de pessoas e dos locais onde nossos atletas fazem ginástica, de tudo que é utilizado e de todos os lugares onde a gente coloca as mãos - disse, Daniel para completar em seguida. - A gente respeita todos os protocolos individuais e coletivos. Além dos nossos questionários, dos nossos testes que são feitos regularmente, a gente tem uma empresa para fazer higienização e esterilização para a gente ter uma segurança maior daqueles que trabalham na sede administrativa, na Toca da Raposa I e na Toca da Raposa II - completou Baumfeld. O Cruzeiro volta a campo no domingo, 26 de junho, às 11h, contra a URT, no Mineirão, pela 10ª rodada do Campeonato Mineiro.