Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Henrique volta a treinar na Toca da Raposa, mas ainda sem bola

O jogador fez testes físicos no CT cruzeirense e vai se recondicionar fisicamente antes de trabalhar com o restante do elenco...

Publicado em 21 de Julho de 2020 às 16:23

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 jul 2020 às 16:23
Crédito: Henrique voltou a frequentar a Toca da Raposa para treinar após o seu acidente de carro no dia 26 de junho-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro
O volante Henrique, do Cruzeiro, já está de volta aos treinos na Toca da Raposa. O jogador voltou a frequentar o clube para trabalhar e realizou testes físicos após manter a forma em casa devido ao acidente de carro que sofreu no dia 26 de junho, em Brumadinho, na Grande BH. Henrique retomará aos treinos diários para se recondicionar fisicamente e depois ter contato e trabalhos com a bola e o restante do elenco estrelado. Higienização nas Tocas
Antes de reiniciar seus trabalhos da semana,o Cruzeiro fez uma higienização das Tocas da Raposa I e II, além da sede administrativa, para prevenir contra a Covid-19. Esses locais são os de maior circulação de pessoas no clube. O superintendente médico do time celeste, Daniel Baumfeld, comentou, falou da importância da esterilização. -O Cruzeiro começa a semana aprimorando todos os seus protocolos, tanto na sede administrativa, quanto na Toca II, na Toca I. E também aprimorando cuidados com objetivo de ter segurança no retorno do nosso futebol, que será neste fim de semana. O Cruzeiro conta com parceria com uma empresa para ter uma higienização, uma quase esterilização de todos os lugares onde tem passagem de pessoas e dos locais onde nossos atletas fazem ginástica, de tudo que é utilizado e de todos os lugares onde a gente coloca as mãos - disse, Daniel para completar em seguida. - A gente respeita todos os protocolos individuais e coletivos. Além dos nossos questionários, dos nossos testes que são feitos regularmente, a gente tem uma empresa para fazer higienização e esterilização para a gente ter uma segurança maior daqueles que trabalham na sede administrativa, na Toca da Raposa I e na Toca da Raposa II - completou Baumfeld. O Cruzeiro volta a campo no domingo, 26 de junho, às 11h, contra a URT, no Mineirão, pela 10ª rodada do Campeonato Mineiro.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

cruzeiro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Sede do STF
Os ministros do STF e os abusos de poder
Dino Fonseca e Patrick Ribeiro
Dino Fonseca canta clássico do rock e dos ano 80 em Vitória; veja fotos
Pesquisa realizada pela Associação de Supermercados do Estado do Rio de Janeiro (Asserj) mostra que beneficiários do Auxílio Brasil pretende voltar a comprar carne e leite
Fim da escala 6x1 pode ser realidade no futuro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados