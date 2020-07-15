Henrique vai à Polícia Civil, presta depoimento e investigações sobre o seu acidente prosseguem

O volante Henrique, do Cruzeiro, foi à Polícia Civil de Minas Gerais na manhã desta quarta-feira, 15 de julho, para prestar depoimento sobre o acidente de carro que sofreu no dia 26 de junho, em Brumadinho, na região metropolitana de BH. Henrique despencou com o seu carro em um penhasco, na Serra do Rola Moça, com 200m de profundidade, saindo ileso. Segundo a polícia, o depoimento do jogador é sigiloso e não será divulgado. Todavia, a corporação também informou que ainda não há indicações das causas do acidente do atleta cruzeirense. No relato da Polícia Civil, que abriu inquérito para investigar o ocorrido, o local do acidente e o carro do jogador estão sob os cuidados da perícia. Por enquanto não apareceram testemunhas que possam dar pistas de como o acidente pode ter ocorrido. O local da queda é muito isolado, com passagem de poucos carros e pessoas.Henrique voltou a treinar, mas está trabalhando em casa. Na semana passada, teve a companhia do zagueiro Léo. A Raposa até postou um vídeo do trabalho da dupla na casa do meio de campo com as orientações do fisioterapeuta Ronner Bolognani e do preparador físico Edy Carlos. Daniel Baumfeld, superintendente médico da Raposa, comentou sobre a recuperação de Henrique, sem dizer quando ele voltará aos treinos com os colegas de time. -O Henrique tem evoluído extremamente bem do trauma sofrido e está sendo auxiliado por profissionais do Clube em sua casa, para que a recuperação aconteça com total controle, visto que o atleta ainda permanece com os pontos. Ele também está sendo acompanhado pelos médicos do Cruzeiro em relação às partes nutricional e física e por todos os companheiros de equipe, que esperam sua evolução completa para que ele volte a estar em campo com os demais jogadores-disse o médico. Henrique falou sobre o acidente em rede social Apesar das as causas do acidente ainda estarem sem mais esclarecimentos, Henrique se pronunciou pela primeira vez após o ocorrido, dizendo que foi um grande susto. -Estou aqui para agradecer todas as orações e mensagens positivas e dizer que foi um grande susto tudo o que aconteceu. Muito obrigado pelas orações, pelas mensagens. Logo, logo, estaremos juntos novamente. Estou aqui me recuperando, mas logo estaremos juntos. Que Deus abençoe vocês e retribua em dobro. Um grande abraço- falou o jogador em sua conta no Instagram. Veja o vídeo acima. Henrique voltou para o Cruzeiro em junho semanas após rápida passagem no Fluminense, onde fez apenas sete jogos. O volante está na sua terceira passagem pela Toca da Raposa e é um dos jogadores que mais vestiram a camisa celeste, com 516 jogos disputados, sendo o quinto jogador que mais atuou pelo clube azul.