Henrique tem lesão no joelho direito confirmada e será operado

Crédito: Henrique será operado nos próximos dias e não fará parte dos próximos jogos da Raposa-(Bruno Haddad/Cruzeiro

O Cruzeiro informou nesta quinta-feira, 15 de outubro, que o volante Henrique sofreu uma lesão no menisco lateral do joelho direito e irá se submeter a uma cirurgia nos próximos dias. O procedimento será realizado pelo Dr. Sérgio Campolina, médico da equipe celeste.

No último sábado,10, o jogador sentiu um incômodo nesse mesmo joelho durante o treinamento da equipe em Atibaia (SP) e retornou para Belo Horizonte (MG), onde foi reavaliado pelo departamento médico e se submeteu a exames de imagem, que detectaram a necessidade de intervenção cirúrgica. O camisa 8 acumula 524 atuações pela Raposa, sendo oito delas em 2020 - todas essas depois do retorno de empréstimo junto ao Fluminense.