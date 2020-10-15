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futebol

Henrique tem lesão no joelho direito confirmada e será operado

O volante do Cruzeiro fará o procedimento nos próximos dias. Ele não será relacionado para os próximos jogos da equipe celeste...

Publicado em 15 de Outubro de 2020 às 14:07

LanceNet

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Publicado em 

15 out 2020 às 14:07
Crédito: Henrique será operado nos próximos dias e não fará parte dos próximos jogos da Raposa-(Bruno Haddad/Cruzeiro
O Cruzeiro informou nesta quinta-feira, 15 de outubro, que o volante Henrique sofreu uma lesão no menisco lateral do joelho direito e irá se submeter a uma cirurgia nos próximos dias. O procedimento será realizado pelo Dr. Sérgio Campolina, médico da equipe celeste.
No último sábado,10, o jogador sentiu um incômodo nesse mesmo joelho durante o treinamento da equipe em Atibaia (SP) e retornou para Belo Horizonte (MG), onde foi reavaliado pelo departamento médico e se submeteu a exames de imagem, que detectaram a necessidade de intervenção cirúrgica. O camisa 8 acumula 524 atuações pela Raposa, sendo oito delas em 2020 - todas essas depois do retorno de empréstimo junto ao Fluminense.
Em sua volta ao time, Henrique não fez boas apresentações, gerando críticas quanto ao seu futebol, aumentando o desgaste do torcedor com a equipe cruzeirense, penúltima colocada da Série B, com 12 pontos.

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