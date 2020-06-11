Henrique prega cautela no futebol: 'Ninguém é doido de voltar ignorando o número crescente de mortes'

– Assim como todo trabalhador, nós no mundo do futebol, estamos doidos para voltar, é óbvio, mas ninguém aqui é doido de voltar de forma irresponsável, ignorando o número ainda crescente de mortes, atropelando as fases que NECESSARIAMENTE TEMOS QUE RESPEITAR para termos sucesso nessa batalha – escreveu Henrique. Ver essa foto no Instagram Fala, galera! Tudo bem? Difícil responder "sim" sem alguma ressalva nesse período, né? Pois é, exatamente por isso que eu tô vindo aqui deixar uma mensagem pra vocês. É claro que não tá fácil, porque, de alguma forma, a vida de cada um de nós, sem exceção, foi impactada pela necessidade do isolamento social. Assim como todo trabalhador, nós no mundo do futebol, tá doido pra voltar, é óbvio, mas ninguém aqui é doido de voltar de forma irresponsável, ignorando o número ainda crescente de mortes, atropelando as fases que NECESSARIAMENTE TEMOS QUE RESPEITAR pra termos sucesso nessa batalha. Então, galera, por mais difícil que seja, vamos ser fortes para superar tudo isso, tirando lições positivas desses dias e meses duros de muitas incertezas que estamos vivendo. O futebol é a minha vida e de muitos ,eu tenho certeza absoluta que a alegria maior de muita gente é ver o seu time fazer um gol e conquistar uma grande vitória, mas agora, o jogo é outro. Nesse momento, somos uma só torcida de uma mesma equipe e todo mundo pode ser o protagonista, basta querer! Basta fazer a sua parte! Por enquanto, SIGAM EM SUAS CASAS! Cerquem-se de pensamentos positivos e bons exemplos. Aproveitem a oportunidade de conviver mais com suas famílias. Tentem desenvolver aquele projeto antigo. Ler aquele livro encostado. Abusem da tecnologia e se conectem com seus amigos para a coisa mais simples de afeto.! É momento de sermos generosos e ter compaixão como o próximo! E assim, mesmo de longe, VAMOS JUNTOS. Em breve, a vida retornará à normalidade e torço muito para que, com a sabedoria desse tempo, a gente passe a valorizar muito mais nossos momentos. Já falei demais, né? Meu negócio é dentro de campo, mas não podia deixar de registrar aqui essa mensagem! Um abraço e tmj! Uma publicação compartilhada por Henrique (@08_henrique) em 11 de Jun, 2020 às 5:42 PDT O presidente tricolor, Mário Bittencourt, defende ser ainda precipitada a ideia de voltar com treinos e jogos no Rio de Janeiro, diante dos números crescentes da pandemia no estado. O departamento de futebol do clube prorrogou o prazo de quarentena, pelo menos até o próximo sábado. Mesmo com os votos contrários de Flu e Botafogo, a Ferj pretende marcar uma data de reinício do Campeonato Carioca, nos próximos dias.E MAIS:Mário Bittencourt lembra 'incêndios apagados' no início da gestãoFlu é acionado na Fifa por dívida de R$ 1 milhão por De Amores Mauro Cezar elogia Thiago Maia e alfineta FredFlu mantém treinos online até sábado e fará nova reunião para definir Veja a mensagem completa de Henrique: