Henrique pede perdão à torcida do Cruzeiro no retorno ao clube

Henrique foi reapresentado e explicou a saída do clube, no fim de 2019, o que gerou críticas dos torcedores, por um suposto abandono do Cruzeiro após o seu rebaixamento à Série B. -É um momento feliz e muito emocionante ao mesmo tempo. Voltar para o Cruzeiro, o lugar de onde eu nunca deveria ter saído. As vezes a gente age por impulso, por pensar que as cargas que carregamos do ano passado foram muito pesadas. A gente achou que, saindo, seria uma solução para a minha vida. Infelizmente, eu pude comprovar que não é real. O corpo foi, mas a alma ficou. Aqui está um cara de coração aberto. Já errei muito na vida e sei das minhas falhas, dos meus erros, do que eu já cometi. Peço perdão por esses erros e estou aqui, neste momento, de coração aberto, alma aberta .O coração falou mais alto- disse, que continuou seu mea culpa com o torcedor.E MAIS:Lateral-direito Raul Cáceres é apresentado e fala do sonho de infância de jogar no CruzeiroCruzeiro cria nova categoria de sócio-torcedor a R$ 1 mil e espera arrecadar R$ 1 milhão por mêsCruzeiro descobre mais gastos em casas noturnas e aciona Wagner Pires de Sá na JustiçaLateral João Lucas testa negativo para a Covid-19 e está liberado para voltar aos treinamentosMaurício e Cacá são apostas do Cruzeiro para jogar na Europa-Se eu decepcionei o torcedor cruzeirense o ano passado, pelo rebaixamento, me perdoem. Sou falho. Sou humano, também. Tenho a minha parcela sim. Mas vocês viram o tanto que eu lutava, me dedicava. Como Fábio e Léo também cobravam. Infelizmente, aconteceu essa tragédia. Mas volto no momento de construção porque sei que o Cruzeiro tem que voltar ao caminho, que é a Série A, e tenho certeza que você (Sérgio Rodrigues) vai dar essa direção-comentou.