Henrique pede perdão à torcida do Cruzeiro no retorno ao clube

O volante Henrique, com 516 jogos vestindo a camisa do Cruzeiro, voltou ao time celeste, após pequena temporada no Fluminense, com apenas sete jogos pelo time carioca. O jogador estava emprestado ao Tricolor e houve um acordo para a sua volta à Raposa.
Henrique foi reapresentado e explicou a saída do clube, no fim de 2019, o que gerou críticas dos torcedores, por um suposto abandono do Cruzeiro após o seu rebaixamento à Série B. -É um momento feliz e muito emocionante ao mesmo tempo. Voltar para o Cruzeiro, o lugar de onde eu nunca deveria ter saído. As vezes a gente age por impulso, por pensar que as cargas que carregamos do ano passado foram muito pesadas. A gente achou que, saindo, seria uma solução para a minha vida. Infelizmente, eu pude comprovar que não é real. O corpo foi, mas a alma ficou. Aqui está um cara de coração aberto. Já errei muito na vida e sei das minhas falhas, dos meus erros, do que eu já cometi. Peço perdão por esses erros e estou aqui, neste momento, de coração aberto, alma aberta .O coração falou mais alto- disse, que continuou seu mea culpa com o torcedor.E MAIS:Lateral-direito Raul Cáceres é apresentado e fala do sonho de infância de jogar no CruzeiroCruzeiro cria nova categoria de sócio-torcedor a R$ 1 mil e espera arrecadar R$ 1 milhão por mêsCruzeiro descobre mais gastos em casas noturnas e aciona Wagner Pires de Sá na JustiçaLateral João Lucas testa negativo para a Covid-19 e está liberado para voltar aos treinamentosMaurício e Cacá são apostas do Cruzeiro para jogar na Europa-Se eu decepcionei o torcedor cruzeirense o ano passado, pelo rebaixamento, me perdoem. Sou falho. Sou humano, também. Tenho a minha parcela sim. Mas vocês viram o tanto que eu lutava, me dedicava. Como Fábio e Léo também cobravam. Infelizmente, aconteceu essa tragédia. Mas volto no momento de construção porque sei que o Cruzeiro tem que voltar ao caminho, que é a Série A, e tenho certeza que você (Sérgio Rodrigues) vai dar essa direção-comentou.
O retorno do volante foi criticado nas redes sociais, que criaram até uma hashtag, #HenriqueNÃO, para demonstrar insatisfação com o retorno do meio de campo, de 35 anos. Seu contrato com a Raposa vai até o fim de 2021 e ele vai receber o teto do clube, de R$ 150 mil, com a diferença sendo acertada posteriormente. E MAIS:Henrique se despede do elenco, deixa o Fluminense e retorna ao CruzeiroCruzeiro recebe convite para voltar a jogar na Arena do JacaréCampanha de ajuda à menina Clarinha supera a meta e sua casa será reconstruída e adaptadaCruzeiro recebe ordens de pagamento da FIFA por débitos referentes a Rafael Sóbis e Pedro RochaFicou caro! Independiente pede mais de R$ 11 milhões e Lucas Romero fica praticamente descartado do Cruzeiro E MAIS: