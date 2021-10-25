Henrique Almeida promete honrar a camisa da Chape na reta final do BR-21

A Chapecoense foi derrotada mais uma vez no Campeonato Brasileiro. Desta vez, o algoz foi o Bahia, na Arena Fonte Nova.
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Após o confronto, o atacante Henrique Almeida admitiu que a situação é delicada e promete luta até o fim do torneio.
'Situação muito difícil, a gente sabe. Não estamos nos entregando, estamos lutando até o final. É honrar esse manto. É dar o melhor de cada um em cada jogo’, afirmou ao Premiere.
Com 13 pontos, a Chapecoense é a lanterna do Brasileirão e precisa de um milagre para escapar da queda.