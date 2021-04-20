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Henderson, capitão do Liverpool, convoca reunião de emergência

Líder dos Reds quer conversar com capitães de equipes da Premier League sobre a Superliga. 14 clubes do Campeonato Inglês estão insatisfeitos com novo torneio...

Publicado em 20 de Abril de 2021 às 11:52

LanceNet

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Publicado em 

20 abr 2021 às 11:52
Crédito: Bertrand Guay / AFP
Jordan Henderson, capitão do Liverpool, convocou uma reunião emergencial com outros capitães dos clubes da Premier League para discutir a questão da Superliga Europeia, segundo o "Daily Mail". O meio-campista deve liderar uma resposta dos jogadores aos planos dos donos dos clubes ingleses que aderiram ao torneio.O encontro será significativo, pois irá contar com jogadores dos clubes que buscam romper com as estruturas atuais do futebol, mas também os que não são beneficiados com o campeonato. O atleta dos Reds será líder do movimento, uma vez que é um dos mais respeitados do futebol local.
> Veja a tabela da Premier League
Membros do Manchester United se reuniram com Ed Woodward, diretor executivo dos Diabos Vermelhos, na última segunda-feira e se manifestaram contrários a decisão. É possível que haja protestos entre os atletas nas próximas rodadas da Premier League, como o Leeds fez no confronto contra o Liverpool.

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