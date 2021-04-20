Henderson, capitão do Liverpool, convoca reunião de emergência

Jordan Henderson, capitão do Liverpool, convocou uma reunião emergencial com outros capitães dos clubes da Premier League para discutir a questão da Superliga Europeia, segundo o "Daily Mail". O meio-campista deve liderar uma resposta dos jogadores aos planos dos donos dos clubes ingleses que aderiram ao torneio.O encontro será significativo, pois irá contar com jogadores dos clubes que buscam romper com as estruturas atuais do futebol, mas também os que não são beneficiados com o campeonato. O atleta dos Reds será líder do movimento, uma vez que é um dos mais respeitados do futebol local.