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Hélio dos Anjos explica o que deu errado em negociação com zagueiro do Corinthians

Treinador do Náutico lamentou a não vinda do zagueiro Raul Gustavo, que está no banco do Timão...

Publicado em 13 de Outubro de 2021 às 17:31

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 out 2021 às 17:31
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
De volta ao Náutico, o técnico Hélio dos Anjos abriu o jogo e falou sobre as negociações que não deram certo com a diretoria do Timbu.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
O treinador nunca escondeu a vontade de contar com um zagueiro e revelou os bastidores da não vinda de Raul Gustavo, jogador do Corinthians.
De acordo com treinador, inúmeros fatores atrapalharam as conversas e no fim Raul Gustavo permaneceu no clube paulista.
‘O jogador canhoto que a gente bateu em cima, que é um jogador do Corinthians, que estava até para ser vendido para a França jogou muito bem, depois teve problemas pessoais, falecimento de familiares, deu uma baixada, acabou não tendo uma sequência muito grande. E o Corinthians, até pelos problemas com Carlão (que voltou após empréstimo curto ao Timão), e porque sentiu que ele tinha qualidade, não liberou. O técnico na época era Vágner Mancini’, afirmou.

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