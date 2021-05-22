Hegemonia para um, quebra de jejum para outro: o que está em jogo no Fla-Flu que decide o Campeonato Carioca

Crédito: Gabigol e Fred estão em lados opostos no Fla-Flu deste sábado, que decide o Carioca de 2021 (Arte Lance!

Os torneios estaduais já tiveram mais prestígio no cenário do futebol brasileiro, mas, quando chega a hora da decisão, conquistar - ou perder - o título tem a sua importância. Ainda mais tratando-se de uma clássico como o Fla-Flu, que decidem o Carioca neste sábado, às 21h05 no Maracanã, após o 1 a 1 no jogo de ida da final. A partida terá transmissão em tempo real pelo site do LANCE!.O técnico Rogério Ceni deu importância à finalíssima, preservando titulares na Libertadores, e o Flamengo quer manter a hegemonia estadual chegando ao Hexa-Tri. O Fluminense de Roger Machado, por sua vez, vê na conquista do Carioca a chance de pôr ponto final no jejum de títulos que já dura nove anos.> Máquinas de bater recordes, Gabigol e Fred dão tempero especial ao Fla-Flu!RUBRO-NEGRO BUSCA O TRI PELA SEXTA VEZ!

Com uma capacidade de investimento no futebol muito superior aos rivais, o Flamengo vive um momento hegemônico no Rio de Janeiro. Atual bicampeão estadual, o Rubro-Negro também conquistou títulos nacionais e internacionais nas últimas temporadas. Neste sábado, caso vença o Fluminense e chegue ao 37º troféu do Carioca, vai impor diferença história em relação aos adversários.> Torcida do Flamengo finaliza o mosaico para a finalíssima do Carioca; veja!Se iniciou a disputa do Estadual com os Garotos do Ninho, quando chegou a hora da decisão o Flamengo olhou com atenção para o clássico com o Fluminense. Na quarta-feira, Ceni deixou cinco titulares no banco de reservas diante da LDU, em partida que valia a classificação antecipada para as oitavas de final da Libertadores. O empate em 2 a 2 garantiu a vaga ao Rubro-Negro.

Já na história pelas conquistas recentes, o atual grupo do Flamengo pode alcançar mais um feito importante, que seria o tricampeonato do Carioca. O clube da Gávea já foi Tri cinco vezes em toda a história. A última foi em 2009.TRICOLOR COM O GRITO DE CAMPEÃO 'ENGASGADO'!​Por mais que não seja o favorito, o Fluminense chega engasgado por ter sido derrotado pelo Flamengo nas últimas duas vezes em que chegou às finais do Estadual - 2017 e 2020. Assim, quebrar este jejum indigesto de títulos que já dura nove anos, seria algo importante para o clube, ainda mais em um Fla-Flu que pode encerrar a hegemonia rubro-negra no futebol do Rio de Janeiro.> Fluminense é o grande há mais tempo sem conquistar o Carioca!Vale lembrar que, com a ausência de troféus erguidos, o Fluminense também viu seus rivais se aproximarem em títulos. Assim, Botafogo e Vasco celebraram duas conquistas estaduais cada - de 2012 para cá. Com isso, caso libere o grito de campeão neste sábado, o Tricolor poderá, também, manter com boa vantagem o segundo lugar no pódio de equipes mais vencedoras no Carioca.