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futebol

He-Man! Botafogo anuncia a contratação de Rafael Moura

Experiente atacante é confirmado como reforço e chega com a missão de guiar o sistema ofensivo do Alvinegro na Série B do Campeonato Brasileiro...
LanceNet

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Publicado em 

03 jun 2021 às 18:04

Publicado em 03 de Junho de 2021 às 18:04

Crédito: Divulgação/Botafogo
A força chegou. O Botafogo anunciou, no fim da tarde desta quinta-feira, a contratação de Rafael Moura. Desejo antigo do Alvinegro, o atacante assinou até o fim da temporada com o clube, mas possui cláusula de renovação automática caso bata metas.
A contratação foi anunciada nas redes sociais do clube. O Glorioso buscava um atacante experiente e de bom porte físico para o jogo aéreo, um pedido do treinador Marcelo Chamusca.
Rafael Moura estava no Rio de Janeiro desde a última quarta-feira. Ele realizou exames, foi aprovado e assinou o contrato. O atacante já iniciou os treinamentos com o grupo do Botafogo.
Agora, a diretoria do Alvinegro corre para regularizá-lo e inscrevê-lo na Série B do Campeonato Brasileiro. O "He-Man" chega com a missão de guiar o sistema ofensivo do Botafogo na competição.

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