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futebol

Hazard tem nova lesão e para por três a quatro semanas; Ramos volta

Atacante belga contraiu a décima lesão desde que chegou ao Real Madrid, perde os próximos quatro jogos da La Liga e pode ficar de fora da Champions contra a Atalanta...
LanceNet

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Publicado em 

03 fev 2021 às 12:22

Publicado em 03 de Fevereiro de 2021 às 12:22

Crédito: AFP
Eden Hazard não tem sossego. O atacante belga deixou o treino desta quarta-feira com dores após ter sido ausência no trabalho da última terça-feira por sentir alguns incômodos. Após passar por exames, foi detectada uma ruptura muscular e o camisa sete deve perder de três a quatro semanas, sendo a décima lesão do atleta em menos de dois anos no clube.O belga chegou a treinar normalmente pelo período da manhã e não era dúvida para o duelo de sábado contra o Huesca. No entanto, o jogador não entra em campo neste final de semana e fica de fora dos confrontos contra Getafe, Valencia e Valladolid pelo Campeonato Espanhol e não deve se recuperar a tempo do jogo de ida da Champions League contra a Atalanta no próximo dia 24.
> Veja a tabela da La Liga
Apesar da lesão de Hazard, a boa notícia para o Real Madrid é a de que Sergio Ramos voltou a treinar com o grupo. O zagueiro espanhol é ausência desde a Supercopa da Espanha, quando sentiu dores no joelho. A expectativa é de que o capitão entre sábado, já que Militão está suspenso, Nacho se recupera da Covid-19 e os merengues estão apenas com Varane e Chust disponíveis para a zaga.

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