Hazard tem nova lesão e para por três a quatro semanas; Ramos volta

Eden Hazard não tem sossego. O atacante belga deixou o treino desta quarta-feira com dores após ter sido ausência no trabalho da última terça-feira por sentir alguns incômodos. Após passar por exames, foi detectada uma ruptura muscular e o camisa sete deve perder de três a quatro semanas, sendo a décima lesão do atleta em menos de dois anos no clube.O belga chegou a treinar normalmente pelo período da manhã e não era dúvida para o duelo de sábado contra o Huesca. No entanto, o jogador não entra em campo neste final de semana e fica de fora dos confrontos contra Getafe, Valencia e Valladolid pelo Campeonato Espanhol e não deve se recuperar a tempo do jogo de ida da Champions League contra a Atalanta no próximo dia 24.