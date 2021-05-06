Hazard se desculpa após polêmica em eliminação do Real Madrid: 'Não era minha intenção ofender a torcida'

Crédito: GLYN KIRK / AFP

Duramente criticado pela imprensa espanhola e também pelos torcedores do Real Madrid após a eliminação para o Chelsea na Champions League, o atacante Eden Hazard pediu desculpas aos torcedores merengues pelo episódio na última quarta-feira.

+ Veja a tabela da Champions LeagueAtravés das redes sociais, Hazard disse que "não era sua intenção ofender os torcedores" e que "vive um sonho" em jogar no Real Madrid.

Após a partida entre Chelsea e Real Madrid, Hazard foi flagrado cumprimentando seus ex-companheiros de equipe ainda no gramado do Stamford Bridge e em determinado momento apareceu rindo. Na Espanha, frases como "Hazard não entendeu o que é o Real Madrid" e "ele desrespeitou o Real Madrid e seus companheiros" foram ditas.