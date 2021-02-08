Hazard fala sobre nova lesão: 'Só tenho de esperar, trabalhar duro e melhorar'

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O belga Eden Hazard, do Real Madrid, enfrenta problemas para conseguir uma sequência sem lesões no clube espanhol. Em entrevista ao 'On The Front Foot', o jogador falou sobre como consegue passar por estes períodos difíceis fora de campo.

Veja a tabela do Espanhol- Tenho a sorte de, quando estou lesionado, ter a possibilidade de ficar em casa com a minha família, que me ajuda a passar isto. Não é o fim do mundo, e posso passar tempo com os meus filhos. Quando estou sozinho e lesionado, então pode ser difícil, mas eu tenho o apoio da minha família - disse o jogador.

O belga busca opções para passar pela lesão.

- Quando estou lesionado posso fazer muitas coisas. Posso trabalhar para ficar bom, mas as lesões que tenho sofrido exigem tempo para me curar. Só tenho de esperar, trabalhar duro e melhorar - concluiu Hazard.