Hazard fala sobre nova lesão: 'Só tenho de esperar, trabalhar duro e melhorar'

O belga Eden Hazard, do Real Madrid, enfrenta problemas para conseguir uma sequência sem lesões no clube espanhol. Em entrevista ao 'On The Front Foot', o jogador falou sobre como consegue passar por estes períodos difíceis fora de campo.
Veja a tabela do Espanhol- Tenho a sorte de, quando estou lesionado, ter a possibilidade de ficar em casa com a minha família, que me ajuda a passar isto. Não é o fim do mundo, e posso passar tempo com os meus filhos. Quando estou sozinho e lesionado, então pode ser difícil, mas eu tenho o apoio da minha família - disse o jogador.
O belga busca opções para passar pela lesão.
- Quando estou lesionado posso fazer muitas coisas. Posso trabalhar para ficar bom, mas as lesões que tenho sofrido exigem tempo para me curar. Só tenho de esperar, trabalhar duro e melhorar - concluiu Hazard.
O Real Madrid, segundo colocado do Campeonato Espanhol com 43 pontos em 21 partidas, enfrenta o Getafe no Estadio Alfredo di Stefano nesta terça-feira, ás 17h (de Brasília). Lesionado mais uma vez, Eden Hazard não estará disponível para a partida.