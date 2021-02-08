Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Hazard fala sobre nova lesão: 'Só tenho de esperar, trabalhar duro e melhorar'

Estrela belga do Real Madrid enfrenta dificuldades em manter-se estável com sequências de lesões...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 fev 2021 às 19:17

Publicado em 08 de Fevereiro de 2021 às 19:17

Crédito: AFP
O belga Eden Hazard, do Real Madrid, enfrenta problemas para conseguir uma sequência sem lesões no clube espanhol. Em entrevista ao 'On The Front Foot', o jogador falou sobre como consegue passar por estes períodos difíceis fora de campo.
Veja a tabela do Espanhol- Tenho a sorte de, quando estou lesionado, ter a possibilidade de ficar em casa com a minha família, que me ajuda a passar isto. Não é o fim do mundo, e posso passar tempo com os meus filhos. Quando estou sozinho e lesionado, então pode ser difícil, mas eu tenho o apoio da minha família - disse o jogador.
O belga busca opções para passar pela lesão.
- Quando estou lesionado posso fazer muitas coisas. Posso trabalhar para ficar bom, mas as lesões que tenho sofrido exigem tempo para me curar. Só tenho de esperar, trabalhar duro e melhorar - concluiu Hazard.
O Real Madrid, segundo colocado do Campeonato Espanhol com 43 pontos em 21 partidas, enfrenta o Getafe no Estadio Alfredo di Stefano nesta terça-feira, ás 17h (de Brasília). Lesionado mais uma vez, Eden Hazard não estará disponível para a partida.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

real madrid
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Galvão Bueno e Luis Roberto dividiram o microfone da Globo na Copa do Mundo de 2022
Galvão Bueno manda recado a Luís Roberto após afastamento da Copa do Mundo
Imagem de destaque
Dia Nacional do Braille expõe desafios na alfabetização de crianças com deficiência visual no Brasil
Imagem de destaque
'Me surpreendi comigo mesma', afirma Samira após rever seus comentários sobre Milena e Ana Paula

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados