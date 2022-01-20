  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Hazard entra na prorrogação e classifica o Real Madrid para as quartas de final da Copa do Rei
Hazard entra na prorrogação e classifica o Real Madrid para as quartas de final da Copa do Rei

Merengues perdiam até o fim do 1° tempo extra, mas conseguiram a virada contra o Elche...
LanceNet

Publicado em 20 de Janeiro de 2022 às 17:45

Após o título da Supercopa da Espanha, o Real Madrid quase foi eliminado para o modesto Elche nas oitavas de final da Copa do Rei, nesta quinta-feira, no estádio Manuel Valero. No tempo normal, a partida terminou 0 a 0, mas o time da casa abriu o placar na prorrogação. Já no final do tempo extra, os merengues conseguiram a virada, com gols de Isco e Hazard e fecharam o placar em 2 a 1.A primeira grande chance do jogo foi do Elche. Carrilo recebeu aberto e cruzou para área, mas Lucas Pérez, sem goleiro, finalizou no travessão. Dois minutos depois foi a vez do Real Madrid assustar os adversários, em chute de fora da área de Camavinga, que passou por cima do gol. O time da casa chegou novamente aos 25', mas a cabeçada de Carrilo parou em Lunin.+ Tottenham marca duas vezes nos acréscimos e vence o Leicester em virada incrível na Premier League
Aos 37', Vinicius Junior quase abriu o placar para o Real Madrid. O atacante recebeu em velocidade, entrou na área, mas finalizou por cima do gol. Nos últimos minutos da etapa inicial, o Real Madrid chegou três vezes, duas com Camavinga, em finalizações que pararam no goleiro adversário, e uma com Rodrygo, em arremate que saiu pela linha de fundo.
Já no segundo tempo, quem teve o primeiro lance de perigo foi o Real Madrid, em chute de Marcelo que passou perto da trave de Werner. Depois de poucas emoções na partida, o Real só chegou novamente aos 31 minutos. Rodrygo serviu Casemiro que bateu colocado no canto, mas o goleiro defendeu. Os merengues sofreram sem Benzema, não conseguiram criar grandes chances e os 90 minutos terminaram sem um vencedor.
+ Inglês: Cristiano Ronaldo passa em branco, Fred vai bem e Manchester United vence o Brentford fora de casa
No primeiro tempo da prorrogação, o Real Madrid perdeu Marcelo, expulso após fazer falta em Morente. Na cobrança de falta de Verdú, a bola desviou na barreira, voltou para o zagueiro, que emendou de novo para o gol, abrindo o placar para o Elche.
Já nos últimos 15 minutos, o Real Madrid conseguiu a virada. Aos 3', Ceballos finalizou, a bola sobrou para Isco, que escorou para o gol de empate. Sete minutos depois, Hazard, que entrou no segundo tempo da prorrogação, deu a classificação aos merengues. Alaba lançou o belga na frente, o atacante driblou o goleiro, tocou para o gol e deu números finais à partida.
Hazard marcou o gol da classificação do Real Madrid contra o Elche

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Recomendado para você

Imagem de destaque
Claus, Abatti Abel e Wilton Sampaio serão os árbitros brasileiros na Copa
Imagem de destaque
Rio Branco empata com Operário-MS, mas segue líder na Copa Verde
Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres

