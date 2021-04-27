Hazard diz que Real Madrid tem de ir a Londres para vencer o Chelsea na volta e que duelo está em aberto

Crédito: JAVIER SORIANO / AFP

De volta ao Real Madrid após se recuperar de lesão, o atacante Eden Hazard entrou no segundo tempo do empate merengue contra o Chelsea, seu ex-time, e disse que as semifinais ainda estão em aberto. Para o belga, a equipe espanhola precisa a Londres na próxima semana para vencer.

+ Veja a tabela da Champions League- Podia ser pior e podia ser melhor. Temos a segunda partida para jogar lá (em Londres). Temos de ir lá para tentar ganhar o jogo - disse o camisa 7 à "BT Sport".

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Sobre sua volta aos gramados, Hazard comemorou estar apto novamente e mirou uma sequência nos próximos jogos.