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Hazard diz que Real Madrid tem de ir a Londres para vencer o Chelsea na volta e que duelo está em aberto

Após muito tempo parado por lesão, jogador do Real Madrid está novamente disponível e mirou reta final de temporada: 'Quero ter alguns jogos bons nesta reta final'...

Publicado em 27 de Abril de 2021 às 19:15

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 abr 2021 às 19:15
Crédito: JAVIER SORIANO / AFP
De volta ao Real Madrid após se recuperar de lesão, o atacante Eden Hazard entrou no segundo tempo do empate merengue contra o Chelsea, seu ex-time, e disse que as semifinais ainda estão em aberto. Para o belga, a equipe espanhola precisa a Londres na próxima semana para vencer.
+ Veja a tabela da Champions League- Podia ser pior e podia ser melhor. Temos a segunda partida para jogar lá (em Londres). Temos de ir lá para tentar ganhar o jogo - disse o camisa 7 à "BT Sport".
+ Veja como está a corrida pela Chuteira de Ouro na Europa
Sobre sua volta aos gramados, Hazard comemorou estar apto novamente e mirou uma sequência nos próximos jogos.
- Só quero ir passo a passo. Claro, quero jogar, quero estar em campo. Mas o último jogo que joguei foi por 15 minutos, hoje foi por um um pouco mais. Quero ter alguns jogos bons até o final da temporada, quero estar pronto para eles. Minha condição está melhor, meu corpo está melhor. Estou feliz por poder jogar novamente - concluiu.

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