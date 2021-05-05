Hazard cumprimenta jogadores do Chelsea após eliminação e é criticado pela imprensa espanhola

Crédito: GLYN KIRK / AFP

Titular na eliminação do Real Madrid para o Chelsea, o atacante Eden Hazard foi criticado pela imprensa espanhola após o jogo, mas não exatamente pelo o que produziu enquanto esteve em campo. Flagrado cumprimentando ex-companheiros do time inglês, a atitude não foi bem vista na Espanha.

+ Veja a tabela da Champions LeagueO jornalista Tomás Roncero, do "As", criticou o atleta, pediu uma renovação de elenco e disse que o belga deveria deixar o Real Madrid na próxima temporada.

- Hazard fazendo piadas depois da partida com seus ex-companheiros de Chelsea. Este rapaz não entendeu o que é o Real Madrid. A renovação (de elenco) deve começar por sua venda imediata. Tchau, tchau, Eden.

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