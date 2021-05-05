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Hazard cumprimenta jogadores do Chelsea após eliminação e é criticado pela imprensa espanhola

Jogador do Real Madrid apareceu rindo com ex-companheiros e jornais disseram que camisa 7 estava 'desrespeitando o clube'. Belga foi titular e jogou até os minutos finais...

Publicado em 05 de Maio de 2021 às 19:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 mai 2021 às 19:00
Crédito: GLYN KIRK / AFP
Titular na eliminação do Real Madrid para o Chelsea, o atacante Eden Hazard foi criticado pela imprensa espanhola após o jogo, mas não exatamente pelo o que produziu enquanto esteve em campo. Flagrado cumprimentando ex-companheiros do time inglês, a atitude não foi bem vista na Espanha.
+ Veja a tabela da Champions LeagueO jornalista Tomás Roncero, do "As", criticou o atleta, pediu uma renovação de elenco e disse que o belga deveria deixar o Real Madrid na próxima temporada.
- Hazard fazendo piadas depois da partida com seus ex-companheiros de Chelsea. Este rapaz não entendeu o que é o Real Madrid. A renovação (de elenco) deve começar por sua venda imediata. Tchau, tchau, Eden.
+ Confira as camisas já reveladas dos clubes europeus para a próxima temporada!
O jornal "Marca" também destacou de forma negativa a atitude do camisa 7 e disse que Hazard "desrespeitou o Real Madrid e seus companheiros".

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