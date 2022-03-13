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Havertz faz golaço nos minutos finais e Chelsea vence o Newcastle pelo Campeonato Inglês

Alemão balança as redes depois de lindo lançamento de Jorginho nas costas de Burn e impõe vitória dos Blues sobre o time do brasileiro Bruno Guimarães, que foi titular...
LanceNet

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Publicado em 

13 mar 2022 às 12:52

Publicado em 13 de Março de 2022 às 12:52

Deu Blues, mas foi no sufoco. Neste domingo, o Chelsea recebeu o Newcastle pela 29ª rodada do Campeonato Inglês e o time de Thomas Tuchel venceu os Magpies por 1 a 0 no Stamford Bridge. O único gol da partida foi marcador por Kai Havertz, aos 43 minutos da etapa final.EQUILÍBRIOOs 45 minutos iniciais na capital inglesa foram equilibrados. Apesar da maior posse de bola do Chelsea, que tentou controlar a partida, o Newcastle se mostrou perigoso em contra-ataques, explorando a velocidade de seus jogadores. Ao todo, foram cinco finalizações dos mandantes, contra quatro.
+ Veja a tabela e os jogos da Premier League
PÊNALTI?No início do segundo tempo, o Newcastle reclamou muito de um pênalti, que o juiz não deu. Murphy ganhou de Chalobah pela esquerda, invadiu a área e foi puxado pela camisa pelo defensor, que o derrubou. O árbitro mandou o lance seguir e o VAR não se intrometeu.
NO APAGAR DAS LUZESQuando o empate sem gols parecia definido, o Chelsea fez o gol que deu a vitória ao time de Thomas Tuchel. Aos 43 minutos, Jorginho achou lançamento fenomenal nas costas de Burn e Kai Havertz dominou com estilo antes de bater na saída do goleiro Dúbravka e definir o placar.
+ Quem é o melhor “9” do mundo? Veja a opinião da redação do LANCE!
SEQUÊNCIA​Chelsea e Newcastle terão uma semana diferente a partir desta segunda-feira. Na quarta-feira, os Blues encaram o Lille, na França, pelo jogo de volta das oitavas de final da Champions League, enquanto os Magpies encaram o Everton na quinta-feira, pelo Campeonato Inglês.
Crédito: Chelseachegouaos59pontoscomavitóriaeestáadezdolíderManchesterCity(Foto:JUSTINTALLIS/AFP

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